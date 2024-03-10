Belediyeden Mart ayı sürprizi çıktı! Hemen kontrol edin: 1000'er TL para yatırıldı

Hemen kartlarınızı kontrol edin! Belediye hak sahiplerine 1000 TL ödeme yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYEDEN 1000 TL DESTEK ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçları olan alanda maddi desteklerini sürdürüyor. Mart ayı ortalarında aile destek ödemelerinin, SED ödemelerinin ve evde bakım maaşlarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal destek ödemelerinin yatırılması ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destekler Bakanlık ile de sınırlı değil.





Birçok belediye de bünyesinde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapıyor. Kızılcahamam Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL doğalgaz desteği verildiğini açıkladı. Belediye sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyor. Doğalgaz desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarına 1000 TL ödeme yapıldı. Vatandaşımızın her zaman yanındayız.' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödemelerinin de ne zaman hesaplara geçeceği merakla araştırılıyor. Bakanlık ödemeleri genel olarak ay ortasında yatırıyor. Aile destek ödemeleri 850 TL ile 1250 TL aralığında değişiyor ve 10 Mart tarihi itibariyle hak sahiplerinin hesabına yatırılması bekleniyor. Evde bakım maaşları 7 bin 608 TL tutarında, SED ödemeleri ise ortalama 5 bin 330 TL seviyesinde yapılıyor. Bu ödemelerin de 15 Mart tarihinde hesaplara yatması tahmin ediliyor.