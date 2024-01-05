Beyaz eşya mobilya yenilemek isteyenler Şok marketlere koşsun! Şok 6 9 Ocak aktüel katalogu

Şok marketler beyaz eşya ve mobil yenilemek isteyen vatandaşlara müjdeli haberini duyurdu. Birbirinden farklı mobilya ve beyaz eşya çeşitlerine market raflarında yer verecek olan Şok marketler, ekstra fırsat ürünleriyle sizleri bekliyor. Çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga, tost makinesi, komidin, kitaplık, çok amaçlı dolap, şifonyer, gardrop gibi ürünler Şok markette oldukça uygun fiyata üstelik peşin fiyatına altı taksitle sizlerin olacak.

ŞOK MARKET BEYAZ EŞYA İNDİRİMİ

Şok marketler beyaz eşyada indirim bekleyen vatandaşlara harika bir fırsat sunarak, iki yıl garantili olarak bir çok ürün satışı çıkarttı. Fırından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden kombiye kadar birçok ürünü 6 - 9 Ocak tarihlerinde Şok marketlerde bulmanız mümkün. Eğer indirimli şekilde evinizi beyaz eşyalarınızı dizmek istiyorsanız muhakkak Şok marketlerin yarın başlayacak olduğu aktüel ürünler kataloğuna göz atmalı ve sizlere en yakın Şok marketlere uğramalısınız. Dilerseniz Şok online üzerinden de siparişlerinizi dakikalar içerisinde oluşturabilirsiniz.





ŞOK MARKET MOBİLYA İNDİRİMİ

Şok marketler 6 Ocak’ta başlayan Şok aktüel ürünler katalogu ile beyaz eşyalarının yanı sıra bir çok mobilyayı da indirimli şekilde uygun fiyatlarla satışa çıkardı. İki yıl garanti sunduğu ürünlerde; gardrop, şifonyer, komidin, çok amaçlı dolap, kitaplık, konsol, mutfak dolabı, mini mutfak dolabı, mini mutfak üstü dolabı, mikrodalga boy dolabı gibi ürünleri satışa çıkardı. 9 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek aktüel ürünler katalogu ile bu ürünleri peşin fiyatına altı taksitle satın alabilirsiniz. Şok online üzerinden satın alacağınız bu ürünler günler içerisinde sizlere teslim edilecektir.

KIŞLIK PİJAMALAR GÖMLEKLER TERLİKLER SATIŞTA

Şok marketlerin paylaşmış olduğu aktüel ürünlerinde bir diğer göze çarpan ise market raflarında bu hafta indirimli şekilde kışlık ürünlerin yer alıyor olması. Müşteriler termal içlik, alt üst kadın polar altı, erkek oduncu gömlek, kışlık erkek kadın terlik, çorap, patik gibi ürünleri indirimli şekilde oldukça uygun fiyatlarla satın alabilecek. Ek olarak sıca su torbası ve çocuk oyuncakları da Şok marketlerde bu hafta yerini alacak ürünler arasında yer alıyor. Kesinlikle Şok marketin 6 - 9 Ocak 2024 aktüel kataloğunu kaçırmayın!



