BIST 100 tarihe geçti! Rekor üzerine rekor kırıldı! (21 Mayıs 2024)

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da rekorlar kırılıyor! BIST 100 endeksi, 21 Mayıs 2024 Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirerek yatırımcıları heyecanlandırdı.

Güne Yükselişle Başlandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başlamıştı. Açılışta da bu yükselişini sürdüren endeks, önceki kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puana çıktı.

Bankacılık Hisseleri Öncülük Etti

Yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişte bankacılık hisseleri öncül rol oynadı ve bankacılık endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

CDS Düştü, Yatırımcı Güveni Arttı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu durum, Türkiye'ye olan yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.

Borsa İlk Yarıda Rekor Görüldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.078,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

BIST 100 Kapanışta da Rekor Kırdı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 10.895,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.