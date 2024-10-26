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Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren kararlar 1 Kasım itibari ile yürürlüğe girecek

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:41
Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren kararlar 1 Kasım itibari ile yürürlüğe girecek. Bu kapsamda 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yeni kredi kartı faiz oranları güncellenecek.  

KREDİ KARTI FAİZLERİ ARTIYOR 

Her banka 1 Kasım öncesinde müşterisine yeni kararlar ile alakalı olarak bilgilendirme mesajı yayımlamaya devam ederken, nakit çekim veya kullanım işlemleri haricindeki ticari kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi faiz oranının %4,75’e yükseldiği ifade ediliyor. Bu oranın limit aşım ücretlerine yansıyacağı da belirtilirken, gecikme durumunda ise faiz oranı %5,05 olarak hesaplanacağı da bilgilerde yer alıyor.  

KREDİ KARTLARINDA EKSTRA TAKSİT İŞLEMLERİ FAİZLERİNDE DE ARTIŞ 

Kredi kartı kullanmak gün gün daha da zorlaşıyor. Geçtiğimiz aylarda alınan kararlarda kredi kartından kullanılan nakit avansta taksit sayısı düşürülürken faizler de değişimler yaşanmıştı. Yeni alınan ve 1 Kasım’da yürürlüğe gireceği açıklana  yeni kuralda kredi kartı alışverişi akabinde ekstra taksit işlemlerinde de faizin arttırıldığı bilgisi sunuldu. Ekstre Boldur, Ek Taksit ve Taksit İste hizmetleri için de akdi faiz oranları %4,75 olarak açıklandı.  

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Yeni düzenleme ile birlikte bankaların uygulayacağı tüm faizlerin bir arada toplanmış hali şu şekilde;  

Aylık Akdi Faiz Oranı ve Limit Aşımı Faiz Oranı: %4,75 

Aylık Gecikme Faiz Oranı: %5,05 

Ekstre Bülend, Ek Taksit, Taksit İste için Akdi Faiz Oranı: %4,75 

Gecikme Faiz Oranı: %5,05 

Erteleme İste Peşin Faiz Oranı:  

1 ay için: %6,67 

2 ay için: %8,76 

3 ay için: %10,78 

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