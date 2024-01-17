Bitcoin'de 200 bin dolar sinyali verildi! Bitcoin'in uçuşu o gelişmeye bağlandı

Bitcoin üzerinde gelişmeler yaşanırken Standard Chartered bankası, spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması durumunda Bitcoin'in 2025'e kadar 200 bin dolar çıkabileceğine dair bilgi verildi. İşte başvurulara yönelik karar haberimizde.

Bitcoin'de 200 bin dolar sinyali verildi! Bitcoin'in uçuşu o gelişmeye bağlandı
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İngiltere'nin önde gelen bankası Standard Chartered bitcoin hakkında yeni tahminler yayınlanırken ETF2leri onaylanırken bitcoin üzerinde 2025'e kadar 200 bin dolara yükseleceği belirtildi. Spot Bitcoin ETF'ler üzerinde 50-100 milyar dolarlık giriş yaşanırken Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick ve analist Suki Cooper'ın raporunda, 2025 sonunda 200 bin dolar yakın seviyelerine gelindiğinin altını çizdi. bitcoin

Uzman analistler tarafından ETF onayları üzerine Bitcoin'e katılım gerçekleşirken yeni dönüm noktası olarak belirlendi. Banka tarafından geçmiş değerlendirilmelere Bitcoin için 100 bin dolar tahminleri gelirken bitcoin 4 kattan fazla değer kazandığı görülüyor.

Bitcoin, 46.770 dolardan işlem görürken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ARK ve 21 Shares başvurularıyla 10 ocak tarihine kadar karar verileceği bekleniyor. Piyasalara, SEC'in ETF'lere onay verileceği hakkında olumlu yorumlar yapılmaktadır.

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