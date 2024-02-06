Bitcoin'deki dalgalanmanın şaşırtan nedeni! Bu kez 50.000 TL için kesin tarih veridler

Bitcoin yükselişiyle ilgili uzman açıklamaları geldi! 50 bin TL olacağı tarih açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BITCOIN YÜKSELİŞ SEBEPLERİ

Analist Gordon Grant tarafından yapılan açıklamalara göre Bitcoin yükselişinin sebeplerinden birinin kısa yönlü tercihlerde yaşanan düşüş olabileceğini söyledi ve 26 Ocak günü yaşananların altını çizdi. Grant konuyla ilgili şu sözleri söyledi; '40 bin dolar seviyesinde çok daha az short yönlü tercih olması Bitcoin yükselişini teşvik ediyor olabilir. Hedge yapan yatırımcıların arzı nispeten daha sınırlı ve piyasa yüksek sayıdaki short opsiyondan kuruldu.





26 Ocak günü vadesi dolan tercihler sayesinde böyle bir veri yaşandı.' Vadesi dolan tercihler sonrasında taleplerin ağırlıklı şekilde uzun vadeli olduğu ve short pozisyonundaki düşüşlerin 3 milyar dolara denk geldiğini söyledi. En büyük kripto para opsiyon borsalarından Deribit verilerine göre Bitcoin açık faiz hacmi güncel olarak 50 bin seviyelerinde duruyor. Yatırımcıların o seviyelere kadar bir yükseliş beklediği ve yükseliş sonrasında short pozisyon arayışına girecekleri söyleniyor.