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Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında büyük artış: Kripto para piyasasında yeni zirveler

Ethereum ETF başvurularının onaylanacağı haberleriyle Bitcoin fiyatı 71 bin dolara yaklaştı, Ethereum ise 'den fazla artarak 3.600 doları geçti. Kripto para piyasasında neler oluyor?

Yayın Tarihi: 22.05.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 00:02
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında büyük artış: Kripto para piyasasında yeni zirveler

Bitcoin'den dikkat çeken artış

Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler, yatırımcıları heyecanlandırdı. Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paraların fiyatlarında büyük artışlar kaydedildi. Özellikle Ethereum’a yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına dair çıkan haberler, piyasada olumlu bir etki yarattı.

Bitcoin 71 Bin Dolara Yaklaştı

Dünyanın en büyük ve en tanınmış kripto para birimi Bitcoin, 23 Ocak'ta yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan %82,3 oranında artarak 71 bin dolara yaklaştı. Bitcoin’in bu hızlı yükselişi, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ethereum %18 Artışla 3.600 Doları Geçti

Ethereum blockchain ağına bağlı kripto para Ether ise Pazartesi günü %13,3 artışla 3.500 dolara yükseldi. Ethereum’un fiyatı, haberlerin ardından %18’den fazla artarak 3.600 doları geçti. Ethereum’un merkezi olmayan finansal hizmetler sunma kapasitesi, bu yükselişte etkili oldu.

24 Saatte %7,7 Artışla 2,6 Trilyon Dolara Ulaştı

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık %7,7 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Bu artış, kripto para piyasalarına olan güvenin yeniden tesis edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Ethereum ETF Başvuruları Onaylanacak mı?

Uluslararası basında yer alan bazı haberlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum ETF’lerine yönelik başvuruların onaylanmasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Ethereum, otomatik yazılım protokolleri aracılığıyla merkezi olmayan finansal hizmetler sağlamasıyla popüler hale gelmişti. SEC, daha önce 11 Ocak'ta 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamıştı.

Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında olumlu bir hava estirirken, yatırımcıların dikkatlerini yeniden Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralara çevirdi. Kripto para piyasalarının geleceği hakkında belirsizlikler devam etse de, kısa vadede bu yükseliş trendinin süreceği öngörülüyor.

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