Borcu birikene 100.000 TL acil destek kredisi! O özel banka son dakika müjdesi verdi!
Nakit ihtiyacı olanlara Garanti Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Aralık ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi kullanılacak kampanya detayları...
Yeni yıla sayılı günler kala Garanti Bankası ihtiyaç kredilerini duyurmaya başladı. Hızlı işlem, faiz oranları üzerinden dikkat çeken fırsatta kredi ödemelerine dair detaylar yayınlandı. Garanti Bankası'nın sunduğu kredi kampanya bilgileri haberimizde.
İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi üzerinden kampanyalar yayınlanırken aynı gün içerisinde ödemeler hesaplarda yerini alacak. Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler anında destekten yararlanabilecek. Şubelere gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığından başvurular 5 dakika içerisinde tamamlanır.
EMEKLİLERE ÖZEL FIRSAT
Garanti Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine özel avantajlar sunarken emekli maaşını bu bankaya taşıyanlar yararlanabilecek. Aynı zamanda emekli promosyonlarında da faydalanırken bu durumda uygun faiz oranlarıyla kredi işlemleri tamamlanır.