Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 11.139,46 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5,38 puan artarak 11.139,46 puandan kapandı. Gün içindeki dalgalanmalara rağmen endeks yüzde 0,05 artış gösterdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 18:58
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 11.139,46 puandan tamamladı

BİST 100 ENDEKSİ GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 5,38 puanlık artışla 11.139,46 puandan günü tamamladı. Endeks, güne 60,33 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.194,41 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 11.106,79, en yüksek 11.252,11 puan seviyelerini gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artış gösterdi.

Gün içerisinde sanayi endeksi yüzde 0,10, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların sektörel bazda farklı eğilimler sergilediğini gösterdi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,46 puan ve yüzde 0,23 artışla 12.118,79 puandan kapandı. Bu artış, BIST 100 endeksine dahil hisselerin performansının genel olarak olumlu olduğunu işaret etti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaparken, 46'sı değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri olarak öne çıktı.

ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARINDA DURUM

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.466 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 648 bin 500 liraya yükseldi. Bu artış, altının güvenli liman olarak talep görmeye devam ettiğini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0158 lira, satışta 33,1481 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur, alışta 33,0149 lira ve satışta 33,1472 lira olarak belirlenmişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 156,70 seviyelerinde seyretti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,32, bileşik getirisi ise yüzde 41,99 olarak gerçekleşti. Tahvil ve bono piyasasındaki bu oranlar, yatırımcıların uzun vadeli getiri beklentilerini yansıttı.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 84,1 dolardan işlem gördü. Bu düşüş, petrol piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin gün içinde yaşadığı dalgalanmalar, yatırımcıların farklı sektörlere yönelik beklentilerini yansıttı. Sanayi ve mali endekslerdeki düşüşe karşın, hizmetler ve teknoloji endekslerindeki artış dikkat çekti. Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise, enerji piyasasındaki belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Ankara'da iş arayanlara büyük fırsat! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı!

Çalışmayana da asgari ücret bağlanacak! İşte oturduğunuz yerden 17.002 TL almanın yolu

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Borcu olanlara 70.000 TL'lik süper destek! Akbank'tan müşterilerine dev kampanya

Böbrek taşı olanların kurtarıcısı bulundu! Tek besinle böbrek rahatsızlıklarına son

Ankara'da iş arayanlara büyük fırsat! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı!

Dar gelirlinin sofrasına bereket geldi! Yeni gıda desteği bizzat elden teslim edilecek

Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu

Parası olan buradan akın akın arsa alıyor! Yakında küçük İstanbul olacak!

Çalışmayana da asgari ücret bağlanacak! İşte oturduğunuz yerden 17.002 TL almanın yolu

Toplu ulaşımda bedava müjdesi! 22 Temmuz gece yarısı itibari ile geçerli olacak!

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek