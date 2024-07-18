Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 11.139,46 puandan tamamladı

BİST 100 ENDEKSİ GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI



Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, 5,38 puanlık artışla 11.139,46 puandan günü tamamladı. Endeks, güne 60,33 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.194,41 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 11.106,79, en yüksek 11.252,11 puan seviyelerini gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artış gösterdi.

Gün içerisinde sanayi endeksi yüzde 0,10, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların sektörel bazda farklı eğilimler sergilediğini gösterdi.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,46 puan ve yüzde 0,23 artışla 12.118,79 puandan kapandı. Bu artış, BIST 100 endeksine dahil hisselerin performansının genel olarak olumlu olduğunu işaret etti.



BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaparken, 46'sı değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri olarak öne çıktı.



ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARINDA DURUM

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.466 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 648 bin 500 liraya yükseldi. Bu artış, altının güvenli liman olarak talep görmeye devam ettiğini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0158 lira, satışta 33,1481 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur, alışta 33,0149 lira ve satışta 33,1472 lira olarak belirlenmişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 156,70 seviyelerinde seyretti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,32, bileşik getirisi ise yüzde 41,99 olarak gerçekleşti. Tahvil ve bono piyasasındaki bu oranlar, yatırımcıların uzun vadeli getiri beklentilerini yansıttı.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 84,1 dolardan işlem gördü. Bu düşüş, petrol piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.



GENEL DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin gün içinde yaşadığı dalgalanmalar, yatırımcıların farklı sektörlere yönelik beklentilerini yansıttı. Sanayi ve mali endekslerdeki düşüşe karşın, hizmetler ve teknoloji endekslerindeki artış dikkat çekti. Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise, enerji piyasasındaki belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koydu.