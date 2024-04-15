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Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü değer kaybetti: BIST 100 endeksi yüzde 1,37 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk gününde BIST 100 endeksi, yüzde 1,37 değer kaybederek 9.679,80 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,58 düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:53
Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü değer kaybetti: BIST 100 endeksi yüzde 1,37 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı. Ancak gün içindeki dalgalı seyirle birlikte, endeks günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybı yaşayarak 9.762,99 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında bilişim yüzde 1,90 kazançla öne çıkarken, en çok kayıp ise yüzde 1,96 ile ulaştırma sektöründe görüldü. Toplam işlem hacmi 61,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'un haftalık performansı yakından takip edilmeye devam ediyor.

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