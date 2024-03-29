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Borsa İstanbul, Mart ayını yükselişle kapadı: BİST 100 endeksi 29 Mart 2024 verileri

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 9.142,40 puandan kapattı

Yayın Tarihi: 29.03.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 19:22
Borsa İstanbul, Mart ayını yükselişle kapadı: BİST 100 endeksi 29 Mart 2024 verileri

Güne yüzde 0,50'lik bir yükselişle 9.125,29 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69'luk bir değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı. Haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul, yerel seçimlerin öncesindeki son işlem gününde 9.142,40 puanla günü tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puanlık bir artış gösterirken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47'lik artışla bilişim sektörü göze çarparken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,23'lük düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları şubatta beklentilerin üzerinde yüzde 0,8 artış gösterdi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de beklenen seviyelerde artış gösterdi.

Analistler, bu verilerin ardından Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, bugün Paskalya tatili nedeniyle ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olduğunu bildirdi.

Haftaya ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli verinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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