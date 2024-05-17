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Borsa İstanbul tarihi rekorla haftayı kapattı! İşte detaylar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirerek rekor bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 18:32
Borsa İstanbul tarihi rekorla haftayı kapattı! İşte detaylar

Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirerek rekor bir performans sergiledi. Endeks, yüzde 3,14'lük değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlarken, en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi ise yüzde 2,50 değer kazanarak, tüm sektör endekslerinin yükseliş yaşadığı görüldü.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası yetkililerinin temkinli duruşunu sürdürmesi ve açıklanan verilerin karmaşık bir seyir izlemesiyle birlikte, yurt içi piyasalarda bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir ayrışma gözlendi. Analistler, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelerin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde direnç seviyelerinin 10.700 ve 10.800, destek seviyelerinin ise 10.250 ve 10.100 puanda olduğunu kaydettiler.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanının yüzde 45 olduğu hesaplandı.

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