Bu detayı sağlayan emekli bir ayda 3 maaşı cebine koyacak! Bu sırrı pek bilen yok

Maaşınızı ikiye katlamanın avantajlarından yararlanmak için yerine getirmeniz gereken bazı gereksinimler vardır. Bu koşullar arasında ise vefat eden sigortalının lehdarı olmak, belirli bir yaşa ulaşmış olmak, prim ödeme süresi gibi kriterler yer almaktadır. Maaşın ikiye katlanmasından yararlanmak için şunları yapmalısınız:

Sigortalının en az 1.800 gün süreyle maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası ve ölüm sigortası primlerini ödemiş olması gerekmektedir. SSK'lıların en az 5 yıl süreli sigortalı olmaları ve kredi süresi hariç 900 gün prim ödemeleri gerekmektedir.

"Eşlere ölüm aylığı"

Sigortalının ölmesi halinde eşi, çalışıyor veya emekli olmasına bakılmaksızın ölüm aylığı alabilir. Çalışmayan veya emekli olan eş, ölen eşin maaşının yüzde 75'ini, çalışan ya da emekli olan eş ise yüzde 50'sini alabiliyor. Çocuğunuz varsa ve şartları karşılıyorsanız maaşınız sabit bir yüzdeye bölünecektir.

Ölen sigortalının hak sahiplerine payları oranında ölüm aylığı ödenir. Örneğin %50 hisseye sahip olan eş en az 3.750 TL, %75 hisseye sahip olan eş ise en az 5.000 TL alabilmektedir. Ayrıca eşinden aylık ve emekli maaşı alanlar, emeklilik tabanı düzenlemeleri kapsamında en az 11.250 TL ödeyebiliyor.





"Maaşınızın üç katını alabilirsiniz"

Özel durumlarda üç maaş çeki almak mümkündür. Örneğin bir emekli kendi emekli maaşına ek olarak ölen eşinden ikinci bir aylık alma hakkına sahipse, babası emekli memur olup vefat etmişse babasından üçüncü bir aylık alma hakkı vardır.

Örneğin bir emekli kendi emekli maaşına ek olarak ölen eşinden ikinci bir aylık alma hakkına sahipse, babası emekli memur olup vefat etmişse babasından üçüncü bir aylık alma hakkı vardır. Baba ve annenin 4a maddesinden ayrı olarak ölüm aylığı alma hakkına sahip olması halinde, üst rütbeli kişi tutarın tamamını, alt rütbeli kişi ise tutarın yarısını alacaktır.

18 yaşına kadar her iki emekli aylığını da alabilirsiniz, bu yaştan sonra ancak yüksek olan emekli aylığını alabilirsiniz.

Emeklilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin maaşlarının iki katına çıkarılmasından yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartları karşılayan herkes ek gelirle hayatını kolaylaştırabilir.