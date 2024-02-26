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Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında indirim uygulanırken 421 bin TL'ye bile araç bulunabileceği açıklandı. Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışla beraber güncel fiyat listesi yayınlandı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 21:14
Bu fiyata sıfır otomobil kalmadı sanmayın! Sadece 420 bin TL'ye yeni alıcılarını bekliyor!

Citroen, Fiat ve Hyundai otomotiv firmaları, uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekebiliyor. Araçlara gelen zamlar sonrasında uygun fiyatlı araç araştırması yapılırken sıfır araba fiyatlarında ki son durum haberimizde.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI
-Citroen otomotiv firması, Ami modelini 421.000 TL'den satışa sunuldu.
-Fiat otomotiv firması, Fiorino Cargo Standart hafif ticari araç modelini kampanyalı olarak 623.000 TL
-Hyundai otomotiv firması, i10 1.0 MPI 67 PS Jump versiyon AMT şanzıman otomobil modelini 780.000 TL olarak sunuldu.
FİAT
22 ŞUBAT 2024 FİAT FİORİNO CARGO
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4. Donanımı: Standart. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 648.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 623.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4. Donanımı: Standart Plus. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 668.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 643.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 780.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 780.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 830.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 830.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 850.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: 910.000 TL. AMT. Fiyatı: Kampanyalı Fiyatı: 910.000 TL.

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