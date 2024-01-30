Bu işlemi bir kere yapana 300 TL iade! Faturalarınız yarılanacak

Gelen faturalar gerek tutarları gerekse de ödeme yöntemleri ile vatandaşa büyük bir yük olmaya devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda otomatik fatura talimatı vatandaşın oturduğu yerden fatura ödemesini tamamlamayı sağlerken, buna karşılık olarak da bankalardan ödeme gelebiliyor.

Son zamanlarda ürün ve hizmetlere yapılan zamlar vatandaşın cebini boşaltmaya devam ediyor. Faturalara da gelen zamlar vatandaşı zorlayabiliyor. Hal bu iken vatandaş avantajlı yolları arıyor. Bankalar da vatandaşa özel düzenledikleri kampanyalar ile cepleri biraz da olsa serinletebiliyor. Yapı Kredi Bankası da kendi müşterisine özel olarak hazırladığı fatura talimatına ek ödeme ile dikkat çekiyor. Banka müşterisinin adına faturasının olması ve bankadan fatura talimatı vermesi durumunda geri ödeme alabiliyor.





YAPI KREDİ FATURA TALİMATI KAMPANYASI

11 Ocak'ta başlayan otomatik fatura talimatı 10 Şubat'ta sona ereceği bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Bankamatik kartından otomatik fatura talimatı veren bireye talimat başına 50 TL ödeme yapan banka, kredi kartı talimatlarına ise 60 TL değerinde geri ödeme imkanı sunuyor. Sunulan kampanya kapsamında ₺300'ye varan World Puan kazanılabiliyor. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyadan sadece yeni tanımlanan faturalar ve HGS talimatları geçerli oluyor. Önceden tanımlanan ve sonrasında iptal edilen faturalar için tekrardan talimat verilmesi durumunda kampanyaya dahil olunamıyor. 10 Mart 2024 tarihine kadar en az bir kere otomatik faturanın ödenmesi durumunda hak kazanılan geri ödemeler hesaplara aktarılıyor. Hesaplara aktarılma tarihi de 15 Mart olarak kayıtlarda yer alıyor.





OTOMATİK FATURA TALİMATI KAMPANYASINA KATILIM

Yapı Kredi otomatik fatura kampanyasından faydalanabilmek için Kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilirken Diğer taraftan da sms ile de kampanyaya dahil olunabiliyor. Cep telefonlarının SMS bölümüne büyük harflerle TALIMAT yazıp 11 haneli T.C kimlik numarasının yazılması ve 44 70'e SMS atılması durumunda da kampanyaya katılım sağlanabiliyor