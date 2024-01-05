Bu kampanya yeni yıla damga vuracak! Borçtan dertten kurtaran 100 bin TL'lik acil destek geliyor!

Mali sıkıntılar içinde debelenen vatandaşlar, ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla kamu bankalarının özel çözüm paketlerine yönelebilirler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, borçlarını birleştirmek isteyenlere özel olarak tasarlanmış 100.000 TL ve 200.000 TL'lik borç kapatma kredileri sunmaktadır.

Ziraat Bankası, borç batağından çıkmak isteyenlere 200.000 TL'ye kadar olan borç çözümleme kredisini sunmaktadır. Bu kredi seçeneği ile ilk ödemeyi 3 ay erteleme ve 24 ay vadeli ödeme imkanı sağlanırken, %4,14'lük düşük faiz oranıyla cazip bir ödeme planı öne çıkmaktadır. Örneğin, 12 ay vadeli ve 3 ay ödemesiz borç kapatma kredisinde aylık taksit sadece 23.053 TL, toplam geri ödeme ise 276.645 TL olacaktır.





Vakıfbank ise müşterilerine özel bir kredi kampanyası ile 100.000 TL'ye kadar borç kapatma imkanı sunmaktadır. Yüzde 3,95 faiz oranı ve 24 ay vadeli bu kredi, şubeye gitme zahmetine gerek kalmadan Vakıfbank Mobil uygulaması üzerinden kolayca başvurulabilmektedir. Ayrıca, kredi başvurusu yapanlara ilk 3 ay ödeme erteleme imkanı sunularak finansal rahatlama sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın bu özel kredi fırsatları, vatandaşlara borçlarını birleştirme ve ekonomik anlamda rahatlamaya yönelik bir çıkış kapısı sunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için bankaların resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.