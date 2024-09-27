Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Enflasyon rakamlarında yaşanan artışlar, vatandaşın ürün ve hizmet alımını etkilemeye devam ederken, bütçeleri aşacak harcamalara da davetiye çıkarabiliyor. Bu kapsamda alışveriş yapacak olan vatandaş kendisine sunulan teklifleri değerlendirirken, özellikle de bankaların kampanya teklifleri çoğu zaman avantajı da beraberinde getirebiliyor. Bankaların sunduğu bir çok fırsattaki karı, yeni müşteri kazanmak olurken, yapılan alışverişlere sağlanan geri iadeler tercih edilme sebebi olabiliyor.

AKBANK YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

Akbank, müşterilerine özel açıkladığı yeni kampanyasıyla cüzdanlarını dolduracak fırsatlar sunuyor. Banka tarafından Eylül ayında başlayan kampanyalara istinaden uyarılar devam ederken, 900 TL market harcamasına geri iade kampanyası ile alakalı da uyarı yapılmış bulunuyor. Ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, market alışverişlerinden akaryakıt alımına, giyimden elektronik eşyalara kadar birçok farklı sektörde yapılacak olan alışverişlerde 900 TL2ye varan iade fırsatından faydalanılabilecek. Üstelik ilk harcamaya özel 300 TL'ye varan chip-para hediye edileceği de belirtilmiş bulunuyor.

Market, restoran, giyim mağazaları, elektronik mağazaları ve daha birçok farklı sektörde geçerli olduğu bilinen kampanya süresince yapılacak toplam harcamaya göre 900 TL'ye varan indirim kazanma imkanı sağlanacak. İndirim tutarı, harcama tutarı ve kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebileceği konusunda da banka uyarısını sunmuş bulunuyor.

İlk Harcamaya Özel 300 TL Chip-Para

Özellikle de son dönemler müşteriye özel olarak düzenlenen kampanyaları ile, kampanya feriştahı olarak yorumlanan Akbank, Juzdan uygulamasının yayılması adına düzenlediği kampayada 300 Tl geri iade fırsatı sağılıyor. Kampanyaya katılmak için Akbank mobil uygulamasının kullanılması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.