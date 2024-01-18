Bugün mutabakata varıldı! Ocak bitmeden iki katı zamlı maaş ödenecek

Ülke genelinde zam görüşmeleri ve anlaşmaları devam ediyor. Asgari ücret zammı ve memur maaş zammının öncülük ettiği bir çok sektör zamları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Özellikle de belediye çalışanlarına yapılan zamlar merakla araştırılıyor. Her ilde her belediyede açıklanan zam oranları asgari ücret zam oranının üzerinde seyrederken, belediyeler çalışanın cebini dolduracak zamlara imza atıyor. Bu kapsamda belediyelerin bağlı bulunduğu sendikalar da zam oranları için belediye yetkilileri ile düzenlenen toplantıda belediye çalışanlarının haklarını koruyor. Yapılan zamlar belediye başkanları tarafından açıklanmaya devam ediyor. Ocak ayı bitmeden ilk zamlı maaşları hesaplara aktarılacak olan bir belediye zam haberi de Denizli'den duyuruldu





Denizli Tavas Belediyesi belediye personeli için zam görüşmelerini tamamlayarak, 2024'ün ilk yarısında ödenecek olan asgari ücreti belirledi. Tavas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Bir-Sen sendikasıyla arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararlarda zam oranı çalışanın cebini doldurdu. Bem-Bir-Sen ile sosyal haklar sözleşmesi imzalanırken, Hizmet-İş Sendikası ile de zam anlaşması sağlandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda daimi işçiler ve belediye şirket personelleri yüzde 85-110 arası zam almaya hak kazanırken, Sosyal denge tazminatı sözleşmesinden 53 personel, toplu iş sözleşmesinden ise 140 işçinin faydalanacağı belirtildi.

DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ SÖZÜ VERİLDİ

Tavas Belediyesi ile alınan kararlar doğrultusunda belediye çalışanlarına dini bayram ikramiyelerinin de ödeneceği müjdesi verildi. Yapılan zammın enflasyonun çok üzerinde seyrettiği açıklaması yapan sendika başkanları belediye başkanlarına teşekkür etti.