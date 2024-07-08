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Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Temmuz ayı zamlı maaşlar merakla beklenirken, 3 Temmuz da ortaya çıkan zam oranı akabinde zamlı maaş tutarları ve ödeme tarihleri araştırması başladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:12
Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Ocak ayında emekliye yapılan zam sonrasında ''2024 yılı emekli senesi'' açıklaması kapsamında ek zam ya da seyyanen zam beklentileri oluşmuştu. Emekliye ara zam yapılmayacağı açıklanırken devreye bir çok sosyal yardım ve promosyon güncellemeri sunulmuştu. Hal bu iken Temmuz ayı zamlı maaşlar merakla beklenirken, 3 Temmuz da ortaya çıkan zam oranı akabinde zamlı maaş tutarları ve ödeme tarihleri araştırması başladı. 

Her ayın enflasyon artış rakamı bir sonraki ayın başında TÜİK tarafından açıklanmakta. Bu kapsamda Haziran ayı verisinin açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon artışı ortaya çıkarken, maaşlara yapılacak olan enflasyon zammı da belirlendi. Söz konusu artışa ek olarak refah payı düzenlemesinin devreye alınmayacağı belirtilirken, emekliye Erdoağn tarafından her an müjde verileceği ve refah payı zammının devreye alınacağı tahminleri sunulmaya devam ediyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olarak açıklanırken memur emeklileri için ise bu oran yüzde 19, 31'de kaldı. Söz konusu zam uygulamasında maaş zam oranlarının eşitleneceği de tahmin ediliyor. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaş tutarları ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği detayları sizlerle...

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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli her ayın 17'si ile 28'i arasında emekli maaşlarını alıyor. Ay ay sosyal medyada emekli maaşlarının ödeme tarihlerinin değiştiğine dair iddialar ortaya atılırken, zamlı ödemeler ile alakalı olarak da bekleyiş devam ediyor. Ancak SGK tarafından zamlı maaş ödeme takvimi ile alakalı tarih değişikliğine yönelik herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu kapsamda emekliler maaşlarını her ay aldıkları tarihlerde zamlı olarak alacak. 

4A SSK EMEKLİ MAAŞI TAKVİMİ

4A SSK emeklileri her ay emekli maaşşarını 17'si ile 26'sı arasında almaktadır.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ TAKVİMİ 

4B'liler emekli maaşlarını 25'i ile 28'i arasında almaktadır. 

4C EMEKLİLERİ MAAŞ TAKVİMİ

4C'li memur emeklisi ise her ayın 1'i ile 5'i arasında zamlı maaşlarını almaktadır. 

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Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

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