Çalışana Müjde! Kıdem Tazminatına Temmuz ayarı: Bu zamana kadar yapılmayan yapılıyor!

Çalışan bireyin en temel haklarından biri olarak bilinen kıdem tazminatı işçinin işyerinde verdiği emeğin karşılığı olarak biliniyor. İşçinin işten ayrılması durumunda, işverenin işçiye ödemesi gereken yasal bir hak olarak bilinen bu ödeme, çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarıldığı durumlarda ödenir. En az bir yıl aynı işyerinde çalışan her işçi kıdem tazminatı hakkından faydalanırken, her sene tavan ve taban tutarları değişmektedir. Bir yıldan daha sürede çalışan işçiye ise kıdem tazminatı, işverenin isteğine göre şekillenmektedir.

İşçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı taban rakamı memur maaş zammına istinaden değişkenlik göstermektedir. Brüt maaş x Çalışılan yıl sayısı x 30/365 hesaplaması sonucunda ödenen kıdem tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte işveren tarafından ödenmektedir. BU ödeme sadece işten ayrılma halinde ödenmekte iken fazla mesailerin tazminat ödemesine dahil olmadığı belirtilmiş bulunmaktadır.





KIDEM TAZMİNATINA TEMMUZ ARTIŞI

Her sene Temmuz ayında kıdem tazminatı tutarında değişiklikler ve artışlar yapııyor. Memur maaş kat sayısına göre bu artışlar hesaplanırken, Temmuz ayında memur maaşına yapılacak olan zam ile birlikte bu artış da onaylanacak.

Merkez Bankası'nın altı aylık enflasyon farkı tahminleri 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu açıklama doğrulrtusunda memur ve emekli maaşları şekillenecek. Bu sene asgari ücrete ara zam yapılmaması sebebiyle kıdem tazminatının taban rakakmı revizeye girneyecek. Memur maaş zammı doğrultusunda kıdem tazminatı tavan rakamı artacak. Ocak 2024'te 35.057 TL olarak hesaplanan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayında yeniden güncellenerek 42.191 TL'ye yükseltileceği bekleniyor. Özellikle de çalışanın hakları konusunda önemli br revize sunacak olan bu artış mali planlamalar konusunda da öncülük edecek.

Kıdem Tazminatı taban rakamı hal bu iken enflasyona ayarlanarak yükseltileceği biliniyor. Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun %25,81 olacağı ön görülmektedir. Yapılan hesaplamada, 20.002 TL olan kıdem tazminatı taban ücretinin 25.164 TL'ye yükseltileceği hesaplanmış bulunuyor.