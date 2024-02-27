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Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Geçtiğimiz gün asgari ücretle alakalı olarak geçtiğimiz zam oranlarını bilen gazeteci Fatih Portakal'ın yanı sıra Bir çok ekonomist, zam yapılması konusunda kulis bilgilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 18:21
Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Aralık ayında asgari ücretliye 2024 yılı için tek zam uygulamasının devrede olacağı açıklanmıştı. Aralık ayının sonunda ise yüzde 49,25 zam alan asgari ücretli, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde enflasyon rakamlarının ne kadar artacağı konusunda araştırmalarını sürdürürken, 17.002 TL olan maaşlarının enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. Uzmanların hesaplamalarında yaz mevsimi başında enflasyonun rahatlamaya başlayacağı belirtiliyor. Ancak asgari ücret ilk 6 ayık süreçte eriyeceğe benziyor. Asgari ücrete 2024'te ara zam olacak mı? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlamış bulunuyor.

Geçtiğimiz gün asgari ücretle alakalı olarak geçtiğimiz zam oranlarını bilen gazeteci Fatih Portakal'ın yanı sıra Bir çok ekonomist, zam yapılması konusunda kulis bilgilerini açıkladı. Ve iddialara göre asgari ücrete 2024 yılında ek zam uygulamasının devreye gireceği ve bunun için de gözlerin Mayıs'a çevrildiği açıklanmış bulunuyor.

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PORTAKAL'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Ünlü gazeteci Fatih Portakal emekli Bayram ikramiyeleri ile alakalı zam müjdesinin verilebileceğini açıklarken aynı zamanda asgari ücret ile alakalı da gündemi sarsacak iddiayı ortaya attı. Yapılan açıklama sonrasında asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusunun yanıtı tartışılmaya başlandı. Fatih Portakal hükümetin açıkladığı ara zam olmayacak konusuna karşılık tarih vererek ikinci bir zam yapılacağını müjdeledi.

Fatih Portakal tarafından yapılan ilk açıklamada emekli ikramiyeleri konusu gündeme çıktı. Bayram ikramiyelerine yapılan %50 zam sonrasında 3.000 liraya yükseltildiği belirtilirken 3.000 TL olan bu ödemelerin seçim senesi olması sebebiyle bir tık yükseltilebileceğini söyledi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MÜJDESİ

Geçtiğimiz sene Kasım ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada Asgari ücretin Normalde senede bir kere zamlandığı belirtilmiş ve yine tek zam olacak şekilde uygulamaya sokulacağı söylenmişti. Bu kapsamda Ankara kulislerini hareketlendiren asgari ücrete 2. Zam konusunda Ekonomist Şeref Oğuz geçtiğimiz gün çarpıcı açıklama yaptı. Şeref Oğuz açıklamasında birçok işveren temsilcisinin asgari ücrete Temmuz zammının yapılması gerekliliğine sıcak baktığını belirterek Mayıs ayında yükselmesi ve hatta ulaşması beklenen enflasyonun akabinde Haziran ayında asgari ücret ile alakalı görüşmelere başlayacağını belirtti

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