Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı

Akbank, Yılbaşı Coşkusunu Axess Kart Sahipleri İle Paylaşıyor! Peki kimler bu kampanyadan faydalanabilecek? Detaylar haberimizde...

Cebinde Akbank kartı olanlar hemen giriş yapsın! 250 TL para iadeleri başladı
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Yeni yıla özel bir heyecanla giriş yapan Akbank, müşterilerine muhteşem fırsatlar sunan bir kampanya başlattı. 2024 yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen Axess kart sahipleri, market, giyim ve akaryakıt alışverişlerinde geçerli indirimlerle avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

Bu özel kampanya kapsamında, 1 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Axess kredi kartına başvuran ve kartı onaylanan müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor. Her 2.500 TL üzeri harcamalarda 250 TL indirim kazanma fırsatı sunan kampanya, market, giyim ve akaryakıt alışverişlerini kapsıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, 31 Ocak 2024 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yoluyla kayıt olabilirler. Kayıt işlemleri son derece basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

akbank yılbaşı kampanyası

Juzdan üzerinden katılım için harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna basmak yeterli.

SMS yoluyla katılım içinse, bankada kayıtlı cep telefonu numarasından "KAZAN" yazıp 4566'ya SMS göndermek gerekiyor.

Ancak, kampanya kuyum, sigorta, bireysel emeklilik sistemleri, vergi ödemeleri ve nakit işlemleri gibi bazı harcama türlerini kapsamamaktadır. Ayrıca, kampanya sadece aynı gün içinde yapılan ilk 2.500 TL'lik alışverişler için geçerlidir.

Kampanya, Free, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları ve sanal kart başvurularını kapsamamaktadır.

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler, Akbank Mobil, internet sitesi, ATM'ler ve şubeler aracılığıyla kolaylıkla kredi kartı başvurusunda bulunabilirler.

Akbank, müşterilerine yılın ilk büyük sürprizini yaparak, Axess kredi kartı sahiplerine sadece indirimlerle değil, aynı zamanda üye iş yerlerinde ve diğer kampanyalarda ek avantajlar sunarak değerli müşterilerine olan taahhüdünü bir kez daha gösteriyor. Bu kampanya ile müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Akbank, yılbaşı coşkusunu bir adım öteye taşıyor.

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