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Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Akbank tarafından faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunanlar 20.000 TL'ye kadar faiz ödemeden kredi alabilecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:09
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Akbank faizsiz kredi başvurusu yapanlara bomba kampanya başlattı. Türkiye'deki en köklü bankalardan biri olan Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara çözüm sunmak için yepyeni bir kampanya başlatıyor. Mart 2024'te faizsiz kredi kampanyası açıklayan Akbank, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Akbank'ın yeni faizsiz kredi kampanyasının şartları belli oldu.

Hem faizsiz hem de uzun vadeli kredi çekmek isteyenler Akbank müşterisi olarak kampanyaya başvurabilirler. Akbank faizsiz kredi kampanyası detayları şöyle..

Türkiye'nin enflasyon göstergeleri istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Özellikle asgari ücretliler ve emekliler banka kredisiyle baş etmekte ve çözüm bulmakta zorluk yaşıyor. Ancak son yıllarda banka faiz oranları çok yüksek. Faizsiz kredi var mı sorusunun cevabını ağırlıklı olarak ihtiyaç kredisi kullanmak ve bayram öncesinde finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler arıyor.

Akbank'tan faizsiz kredi arayanlara müjde geldi. Akbank yeni müşterilerine hazırladığı özel kampanyasında faizsiz olarak kredi desteği alıp 6 ay vadede geri ödemeniz mümkündür.

YENİ MÜŞTERİLERE AKBANK'TAN FAİZSİZ ÖZEL KREDİ

Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Akbank, Mart 2024 faizsiz kredi kampanyası hakkında tüm detayları resmi internet sitesinde duyurdu. Akbank'ın yeni kampanyası kapsamında müşterilere mobil uygulamadan 20.000 TL tutarında nakit avans desteği sunuluyor. Sadece yeni müşterilerin faydalanabileceği bu özel kampanya kapsamında 6 ay vade imkanı sunulmaktadır. Bayram öncesinde vatandaşlara ilaç gibi bir kampanya başlatan Akbank, başvuruların son teslim tarihini 31 Mart olarak açıkladı.

Müşteriler, yeni kampanyadan yalnızca mobil uygulama aracılığıyla yararlanabilecek. Kampanyaya katılmak ve acil parasını bayramdan önce tamamlamak isteyenler, Akbank mobil uygulamasını telefonlarına indirerek "Yeni müşteri olmak istiyorum" seçeneğine basabilirler. Hemen ardından kayıt formu karşınıza çıkacaktır. Bu formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra sizi arayan müşteri temsilcisi ile görüşerek yeni müşteri olabilirsiniz. Sonrasında Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden hemen 20.000 TL faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank'ın faizsiz kredi kampanyası 31 Mart'a kadar geçerlidir. Bu nedenle bayram öncesinde nakit ihtiyacınız varsa ihtiyaç kredisi başvuru süresi olmadan faizsiz kredi desteği alabilirsiniz..

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