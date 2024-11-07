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Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Özellikle otomobil sahipleri ve cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren zamlar, Kasım ayı itibari ile ortaya çıkmış iken, uygulaması Ocak ayında

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:47
Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Enflasyon rakamlarının git gide yükselmesi vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Özellikle de vergi ve harçlara yansıyan bu oranlar, ceplerden kat be kat fazla ödeme çıkmasına mahal veriyor. Ekim ayında açıklanan yüzde 49,38'lik yıllık enflasyon oranı, bir çok ödeme için belirleyici faktör olmakta iken Yeniden Değerleme Oranı'da vergilere yapılacak olan zamdan habere veriyor. Özellikle otomobil sahipleri ve cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren zamlar, Kasım ayı itibari ile ortaya çıkmış iken, uygulaması Ocak ayında olacak. Özellikle de son senelerde oldukça yükselen IMEI kayıt ücretleri merakla takip ediliyor. Peki seneden seneye IMEI ücretleri ne kadar arttı? 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücreti, enflasyonun etkisiyle önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. 2015 yılında 131 TL olan bu ücret, 2025'te 45.614 TL'ye ulaşacak. Bu da 10 yılda yaklaşık %34.719'luk bir artış anlamına geliyor.

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

MTV ÖDEYECEKLER DİKKAT! YARI YARIYA ARTACAK!

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı Kasım açıklaması yüzde 43'ün üzerinde bir artışa mahal verirken, aracı olan ve mtv ödemesi yapmakla yükümlü kişilerin de belini bükeceğe benziyor. Bu kapsamda araçların motor hacmi, yaşı ve değeri gibi faktörlere göre belirlenen MTV tutarları, 2025 yılında ortalama yüzde 40 oranında zamlandı.

•  1300 cc ve altı 1-3 yaş arası bir otomobilin MTV'si: 2024 yılında 3.359 TL iken, 2025 yılında 4.834 TL'ye yükseldi.

•  1601-1800 cc 1-3 yaş arası bir otomobilin MTV'si: 2024 yılında 11.374 TL iken, 2025 yılında 16.370 TL'ye yükseldi.  Motor hacmi arttıkça ödeme tutarlarının da artacağı biliniyor.  

OCAK'TA HANGİ VERGİLER ZAMLANACAK 

Yeniden değerleme oranının artmasıyla birlikte, gelir vergisi dilimleri, pasaport harçları, ehliyet harçları gibi birçok vergi ve cezada da artışlar gözlemlenecek. 

 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak, ikinci taksit için ise 31 Temmuz'dur.

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