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Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Kiracıları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Yargıtay tarafından son dakika açıklanan kararda kirasını IBAN ile ödeyenlerin aleyhine karar verildiği ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:31
Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Kiracıları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Yargıtay tarafından son dakika açıklanan kararda kirasını IBAN ile ödeyenlerin aleyhine karar verildiği ortaya çıktı. Yargıtay tarafından alınan son dakika kararda banka tarafından yapılan işlem kesintilerinden dolayı kiracıların eksik kira ödemiş olabileceği sayılırken, ev sahibinin başvurması üzerine evden tahliyeye kadar işin uzayabileceği belirtildi.

YARGITAYDAN KİRACILARA IBAN KARARI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda kiracının ev sahibine kirayı IBAN aracılığı ile ödediği ortaya çıktı. Ancak kira ödenmesi akabinde banka tarafından işlem kesintisi yapıldığı ve böylece kiranın ev sahibine 31.50 TL eksik yattığı belirtildi. Olay ile alakalı olarak kiracı kendi bilgisi dışında kesinti yapıldığını belirtirken, kirasını eksik ödemediğini ifade etti.

konut

Ancak ev sahibi harekete geçmiş ve kiracıyı eksik kira ödediği gerekçesiyle tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Düzenlenen ilk mahkemede kiracının eksik ödeme yaptığı kararına varıldı. Mahkeme, kiracının başka elden ödeme talep ettiğini ve ev sahibinin bu masrafa katlanması gerektiğine karar vererek davayı reddetti.

Alınan kararı yerli bulmayan ev sahibi olayı YArgıtay’a taşıdı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz başvurusuna istinaden emsali görülmemiş bir karara imza attı. Yargıtay tarafından alınan kararda, ev sahibinin kira parasını eksiksiz alması gerekliliği belirtildi. Kiracının sorumluluğu arasında kirasını eksiksiz ödemesi şartı bulunurken, bu şart kapsamında banka masraflarının da kiracıda olması gerekliliğini açıkladı.

Bu kararla birlikte, kiracılar IBAN üzerinden kira öderken banka işlem kesintilerine dikkat etmek zorunda kalacak. Aksi takdirde, eksik kira ödemiş sayılabilir ve tahliye ile karşı karşıya kalabilecek.

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