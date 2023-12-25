Çeyrek altını olan zenginliğini ilan edecek! O tarihte 5000 TL'ye uçacak

İslam Memiş'in son dakika altın tahminine göre, gram altının 3 bin TL olacağı ve çeyrek altının 5 bin TL'ye yükseleceği bir döneme girildiği açıklanmıştır. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2024 yılında altın fiyatlarında yeni rekorların beklendiğini ifade etmiştir. Altın almayı düşünenlere, ons altında 2020 ile 1995 dolar seviyelerini takip etmelerini öneren Memiş, 2024 yılı için altının 3 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtmiştir. İşte detaylar...





GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON AŞAMA

Altın fiyatlarının şu anda sakin bir yatay seyir izlediğini belirten İslam Memiş, özellikle ons altında 2020 dolar destek seviyesini göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiştir. 2020 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1995 dolar seviyesinin destek olarak görülebileceğini belirtmiştir.

İslam Memiş, altın fiyatlarına dair değerlendirmelerinde, ons altının mevcut durumda 2043 dolar seviyesinde olduğunu belirtmiş ve önümüzdeki haftalarda 2000-1995 dolar seviyelerine kadar bir düşüş olabileceğini öngörmüştür. Ancak uzun vadeli trendin yine yukarı yönlü devam edeceğini ifade etmiştir.

İslam Memiş'in altın fiyatlarına dair değerlendirmelerine göre, gram altın şu an 1965-1975 TL arasında seyrediyor ve dolardan aldığı destekle ons altından daha az etkileniyor. Memiş, 2024 yılı için hedeflerini 2 bin dolar ve 1995 dolar seviyelerinde belirleyerek, gram altının bu seviyelerde alınabileceğini öneriyor.





Elinde altın bulunanlara satış için acele etmemeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, yeni rekorların ve zirvelerin yolda olduğunu belirtiyor. Altın borçlanmak isteyenlere ise 2700 ve 3 bin lira seviyelerini düşünmeleri önerisinde bulunuyor. Döviz olarak da 2024 yılı için borçlanmamalarını tavsiye eden Memiş, yıl başında 30 lira ile başlayıp 35-36 lira seviyelerine çıkarak yıl sonunda 45'li seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

İslam Memiş'in tahminlerine göre, gram altın 2024 yıl ortalarında 2 bin 700 lira olacak, yıl sonunda ise 3 bin lirayı geçecek. Çeyrek altın ise 5 bin liraya kadar çıkabilir.

Güncel altın fiyatlarına bakıldığında ise piyasada şu fiyatlar görülmekte:

Gram altın: 1.969,05 - 1.976,94 TL

Çeyrek altın: 3.050,10 - 3.117,26 TL

Yarım altın: 6.081,13 - 6.234,52 TL

Ata altın: 13.032,25 - 13.362,67 TL

14 ayar bilezik gramı: 1.042,67 - 1.415,01 TL

22 ayar bilezik gramı: 1.789,84 - 1.893,09 TL

Gremse altın: 31.800,00 - 32.156,00 TL

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