Çiftçiye müjde! Kırsal Kalkınmada yeni hibe milyonlarca lira ödenecek

Ülkemizde dar gelirlilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayı ile destek verilirken, üretim faaliyetlerin artması ya da üreticiye destek olması bakımından da Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli kalemlerde destekler sağlanmakta. 2023 yılında her Cuma günü Tarımsal destek ödemesi başlığı altında çok sayıda alt kalemde ödeme sunulurken, 2024 yılına girilmesi ile destek tutarı ve sayısı arttırılarak destek ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından gün gün destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler ve ödeme tarih ile tutarları bilgilendirmesi sunuluyor. Yumaklı tarafından gerçekleştirilen son paylaşımda Kırsal Kalınma Projesi kapsamında desteklere yenilerinin eklendiği bilgisi sunulurken, milyonlarca çiftçiye sağlanacak olan hibe tutarının arttırıldığı belirtildi.





KIRSAL KALKINMA PROJESİ DEVAM EDİYOR

Yumaklı tarafından sunulan bilgilerde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, gıda ve hayvancılık sektörüne milyonlarca lira artı hibe desteği sağlanacağı belirtildi. 2024 yılı içerisinde başlayacak olan ek programlarda bu tutarlar hak sahibine eşit oranlarla dağıtılacak. Yumaklı, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 282 proje için 768 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Kırsal kesim için istihdam artıına gidildiği ve yeni yatırımların önünün açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yumaklı, "Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde 282 projeye 768 milyon liralık kaynak temin edildi. Proje süreçleri tamamlandığında ülkemize 1,4 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacak." dedi.

IPARD-III konusunda da başvuruların kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Bakan, diğer ödemelerdek gibi bölgesel ödeme olmayacağını belirtirken, söz konusu desteğin 81 ili kapsayacağını sözlerine ekledi.