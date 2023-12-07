Dar gelirlilere can suyu gibi yardım! Geç kalmadan başvurun: Ayda 3.490 TL yardım parası tıkır tıkır hesaba yatacak

Bakanlık her ay düzenli ödemelerine devam ediyor! 3 bin 490 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Dar gelirlilere can suyu gibi yardım! Geç kalmadan başvurun: Ayda 3.490 TL yardım parası tıkır tıkır hesaba yatacak
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İhtiyaç sahibi vatandaşlara büyük destek! 3 bin 490 TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN 3 BİN 490 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemelerine devam ediyor. Ödemeler PTT aracılığıyla kimlik kartlarına yatırılıyor. Ödemelerden faydalanmak için 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin ayın ortasından itibaren başladığını duyurdu.

bakanlıktan 3 bin 490 tl ödemeler

 Ekonomik anlamda zorluk çeken ve 65 yaşını geçen vatandaşların ödemeleri yapılan zamlar sonrasında 3 bin 490 TL'ye yükseltildi. Bakanlık ödemelerinden faydalanmak için gelir sahibi olmamak ve başvuru yapmak gerekiyor. Bakanlık sosyal destek ödemelerinden faydalanmak için 65 yaşını doldurmuş olmak, emekli maaşı dahil herhangi bir gelir olmaması, mal varlığı sahibi olunmaması şartları aranıyor. Ödemelerle ilgili diğer bütün şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde paylaşılıyor. 

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