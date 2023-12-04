Kırmızı ete pes peşe zamlar geliyor! Aralık 2023 güncel fiyatları belli oldu

Yapılan haber kapsamında son zamla beraber kuzu etinin fiyatı 245 TL’den 290 TL’ye kadar çıkartıldı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı olan Aydın Tüfekçi, kasaplarda ise kuzu eti fiyatının yağ ve kalite oranlarına göre değişim gösterdiğini aktardı. Bu değerlendirme kapsamında 590 ile 680 TL aralığında satışa çıkarıldığını aktardı.

Söz konusu olan bu durumun her sene sonuna özel olarak süt kuzusu bittiği için mayıs sonuna kadar yaşandığının altını çizen Tüfekçi; "Ancak bu sene içersinde farklı bir durum söz konusu oldu. Dana etindeki gibi şu anda besici ismi altında geçimini sağlayan bazı kişiler piyasada kuzu yok, kuzularınızı kesinlikle kesmeyin. 300 TL olacak gibi söylemler ile kuzu eti fiyatlarındaki artışın yaşanmasına sebebiyet veriyor." sözlerini dile getirdi.





ET FİYATLARI BÖLGE BÖLGE DEĞIŞİYOR

Karkas ete zam geldiğinin altını çizen Tüfekçi; "Şu an bölgelere göre fiyatlar değişim gösterebiliyor. kuzu karkas Batı'da 295 TL’ye satışı çıkartılırken Doğu’da ise 285 TL civarında satışı yapılıyor. Toptan satış gerçekleştiren tüccarların söylemlerine göre bu hafta yeni bir zam daha yapılacak. Dana eti fiyatında ise henüz değişiklik söz konusu değil. Dana eti karkas kilo fiyatı da bölgelere göre 240 -255 TL arasında değişiyor." sözlerini ekledi.

ET FİYATLARINI KASAPLAR BELİRLİYOR

Kuzu eti fiyatlarına elektrik, kira ve personel gibi giderleri ekleyerek kasapların belirlediğinin altını çizen Tüfekçi, alım yapılan karkas ette maliyetlerin %45'inin fiyata yansıtıldığını dile getirdi. Kemikli kuzu kolun ise 400 - 425 TL gibi fiyatlardan satışı çıkartıldığını aktaran tüfekçi kemiksiz kuzu kuşbaşının güncel kilogram fiyat kasaplarda 590 TL’den 680’e kadar yükselmesi beklendiğini aktarıyor.