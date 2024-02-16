Dar gelirliye 3500 TL para yardımı duyuruldu! Başvurmayan son şansını kaybedecek

Devletten Dar Gelirlilere Yeni Destek: Doğalgaz Yardımı Artırıldı!

Halk arasında büyük bir merakla beklenen haber geldi: Devlet, dar gelirli ailelere yönelik destek ödemelerini artırdı! İhtiyaç sahiplerine birçok alanda destek sağlanırken, bu yardımlardan biri de doğalgaz desteği oldu. Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere, doğalgaz faturaları için önemli bir yardım yapılacak.

Doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir destek geliyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen doğalgaz desteği, 2024 yılında önemli bir artışla karşımıza çıkıyor. Daha önce 900 ila 2 bin 500 lira arasında değişen destek miktarı, bu yıl 1500 ila 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Peki, bu değerli destekten nasıl faydalanabilirsiniz? Doğalgaz desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yaparak başvurunuzu kolayca iletebilirsiniz. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişilere ise doğalgaz yardımı ödemeleri, PTT kartlarına yatırılacak. Destekten yararlanmak isteyenler, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu önemli yardımdan faydalanabilecekler.