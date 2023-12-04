Devlet her haneye ödeme müjdesi verdi! Başvuru formunu dolduranlar 5000 TL destek ödemesi alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Başvuru yapanlara 5 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN 5 BİN TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemelerine devam ediyor. Bakan Göktaş sel felaketinden etkilenen illerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Batman ve Zonguldak illerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelerimizin yanında olacağız. Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımıza hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza Batman ili için 1.188 hane için toplam 5 milyon 940 bin TL,





Zonguldak ili için 100 hane için 500 bin TL, Zonguldak Ereğli için 311 haneye toplam 1 milyon 555 bin TL bütçe ayırdık. İki ilimiz için toplam 7 milyon 995 bin TL bütçe ayrıldı. Yaralarımızı birlikte saracağız.' Batman ve Zonguldak illerinde sel felaketinden etkilenen hanelere 5 bin TL destek ödemesi sağlanacak. Ödemelerin önümüzdeki aydan itibaren hesaplara yatması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler yapıldıktan sonra resmi internet sitesi üzerinden duyurularını yapıyor.