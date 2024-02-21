Bist 100
9.347,54 0%
DOLAR
30,96 0,15%
EURO
33,52 0,16%
ALTIN
2.019,8 0,39%

Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Piyasanın nabzını tutan finansal piyasa uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından önemli tahminlerde bulunarak yatırımcıları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:27
Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Dolar, euro ve altın sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir açıklama yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz ile altın piyasalarına ilişkin beklentilerini yatırımcılar için özetledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BEKLENEN BÜYÜME GERÇEKLEŞECEK"

İslam Memiş, son dönemde piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirerek dolar ve euroya ilişkin önemli uyarılar yaptı. Dolar kurunda meydana gelen yükselişin süreceğini vurgulayan Memiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yüzde 2 oranında değer kazandığını, euronun Türk lirası karşısında ise giderek değer kaybettiğini söyledi.

Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Ayrıca altın yatırımcıları için önemli bilgiler paylaşan islam Memiş, Fed'in faiz kararı sonrasında ons altın üzerindeki baskının devam edeceğini ve dönem içerisinde gram altının 2040 TL'den 2070 TL'ye kadar dalgalanacağını söyledi. Memiş, Ons gümüş için 22,60 doların destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin 24 dolara çıkabileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor
2
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
3
Selçuk Geçer gram altının pimini çekti! Bu tüyoyu dinlemeyen ay sonunda dizlerini dövecek
4
Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek
5
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
6
Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak
7
Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Venüs Mars kavuşumu aşk hayatınızı nasıl değiştirir? Aslan burcunda gerçekleşen bu olayı kaçırmayın!

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

Altını olup bunu bilmeyenin etekleri tutuşacak! Altın kahini büyük sırrı açıkladı

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak