Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Dolar, euro ve altın sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir açıklama yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz ile altın piyasalarına ilişkin beklentilerini yatırımcılar için özetledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BEKLENEN BÜYÜME GERÇEKLEŞECEK"

İslam Memiş, son dönemde piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirerek dolar ve euroya ilişkin önemli uyarılar yaptı. Dolar kurunda meydana gelen yükselişin süreceğini vurgulayan Memiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yüzde 2 oranında değer kazandığını, euronun Türk lirası karşısında ise giderek değer kaybettiğini söyledi.





Ayrıca altın yatırımcıları için önemli bilgiler paylaşan islam Memiş, Fed'in faiz kararı sonrasında ons altın üzerindeki baskının devam edeceğini ve dönem içerisinde gram altının 2040 TL'den 2070 TL'ye kadar dalgalanacağını söyledi. Memiş, Ons gümüş için 22,60 doların destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin 24 dolara çıkabileceğini belirtti.