Doları olanlar dikkat! Ekranlarda bu rakamı görmeye hazır olun: Bir anda binlerce lira buhar olabilir

Elinizde dolar varsa bu uyarıları dikkate alın! Tüm detaylar haberimizde.

Doları olanlar dikkat! Ekranlarda bu rakamı görmeye hazır olun: Bir anda binlerce lira buhar olabilir
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Dolar fiyatlarıyla ilgili inanılmaz yorumlar geldi! Bu tarihte bu tutarlara düşecek dediler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR FİYATLARIYLA İLGİLİ ŞOKE EDEN YORUMLAR

Ekonomist Robin Brook dolar TL fiyatları ile ilgili önemli yorumlar yaptı. Brook, ihracat artışının asıl sebebinin TL karşısında dolar fiyatının 21 TL olduğunu belirtti. Brook TL'nin adil değerinin 21 TL olduğunu ve ihracattaki artışta bunun önemli olduğunu belirtti. 

dolar fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar

Brook Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adımlarının pozitif olduğunu ve adil değerin 21 TL olduğunu, dolar kurunun serbest bırakılacağını tahmin ettiğini ve ilk etapta yükseliş yaşansa da kısa süre sonra düşüşlerin geleceğini beklediğini söyledi. 

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