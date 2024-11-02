Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yeni yıla sayılı günler kala ehliyet yenileme ile alakalı ödemelerin de sonuna gelindiği biliniyor. Sürücü belgelerinin yenilenme süreci devam ederken konu ile alakalı olarak uzman isimler, ehliyet yenilemek isteyenlerin farklı tutarlarla karşılaştığını ifade ederken, bu tutarsızlıkların ortadan kaldırılması gerekliliğinden bahsediliyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, konu ile alakalı değerlendirmesini sunarken bu durumun adaletsiz bir yaklaşım olduğunu ve düzenlemenin getirilmesi gerekliliğinden bahsediyor. Yenilenen eski tip ehliyetlerin ücretleri ile, süresi dolan ya da kaybedilen yeni tip sürücü belgelerinin yenilenme işlemleri arasında 81 kat kadar dev bir fark olduğunu ifade eden Altay, bu durumun adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme işlemleri için belirlenen son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatan Altay, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin yalnızca 15 TL'ye mal olduğunu açıkladı. Bu tutar, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Öte yandan daha önce belgelerini yenileyen ya da süresi dolmuş olan vatandaşlar için bu işlem tam 1.220 TL’ye mal olmakta. Bu fark ile alakalı değerlendirmesini yapan Altay; Altay, “Aynı işlemi gerçekleştiren iki grup vatandaş arasında bu kadar büyük bir ücret farkı olmamalıdır” dedi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NEDEN FARKLI?

Bu devasa ücret farkının nedeni, ilgili kamu kurumunun "kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri ‘indirimsiz’ şekilde alınır" açıklamasına dayandırıldığını ifade eden Altay, bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aynı işlemin, farklı vatandaşlar için bu kadar farklı ücretlendirilmesi, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Polikarbon lazer baskı için yapılan bir işlemin, bir vatandaş için 12 TL, diğer vatandaş için 990 TL olması kabul edilebilir bir durum değil" şeklinde açıklama yaptı.

Altay, bu durumun ehliyetini daha önce yenileyen vatandaşlar için bir nevi ceza niteliğinde olduğunu ifade eden Altay, "Aynı işlem için tüm vatandaşlardan aynı ücret alınmalı. Sürücü belgesini erken yenileyen vatandaşlar mağdur edilmemeli" dedi.