Emekli Dayanışma Kartı Müjdesi verildi! İçerisinde en az 12 bin lira emekliyi bekliyor

Seçimlere 10 gün kaldı. Hal bu iken belediye başkan adaylarının seçim manifestosu açıklamaları devam ediyor. Yeni adaylar seçimleri kazanabilmek ve mevcut başkanlar da seçim koltuğunu kaybetmemek adına türlü türlü vaatlerini açıklayıp, uygulamaya sokabiliyor. bu vaatler genelde destekler ile alakalı açıklamalar olurken, gün gün emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşlarının özellikle de en düşük emekli maaşının enflasyon karşısında eridiği şu günlerde belediyeler tarafından emekliye sağlanacak olan destekler ile alakalı açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Emekliye yeni bir destek açıklaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay tarafından açıklanan seçim vaadi, emekli tarafından büyük ilgi göreceğe benzerken 65 yaş üzerini ve ihtiyaç sahibi yaşlıları kapsayan bir çok destek için çalışmaların başladığı belirtildi. Söz konusu emekli destekleri içerisinde su faturası desteği ile birlikte Emekli Dayanışma Kartı uygulaması devreye sokulacak.





Mevcut CHP'nin başında olduğu ve Tunç Soyer'in belediye başkanlık görevini üstlendiği İzmir Büyükseşhir Belediyesi'nde yeni CHP başkan adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olarak açıklanmıştı.

Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi emekliler için hayata geçirmeyi planladıkları emekli dayanışma kartı ile birlikte İzmir'de büyük bir yankı uyandıracağa benziyor. Hazırlanan bu proje ile birlikte emeklinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve hayat kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Emekli dayanışma kartı birçok avantajı da beraberinde getirecek. Yapılan açıklamada ilk 4 metreküp su kullanımının ücretsiz olacağı belirtilirken, sonraki kullanımlarda ise %50 indirimli tarifinin devreye alınacağı belirtiliyor. Emeklilere kira, fatura ve market harcamaları için yıllık en az 12.000 TL maddi destek sağlanacağı da seçim vaadi arasında yer alıyor.

Öte yandan emeklinin sosyalleşebilmesi adına sosyal ve kültürel imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabilecekleri belirtilmiş bulunuyor. Özellikle sabit gelirli geçinen emeklilerin zor durumda kaldığı bu günlerde emekli dayanışma kartı önemli ve destek sağlayarak bireyin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor