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Lise öğrencilerine yeni destek! 1500 TL eğitim desteği tek imzaya verilecek

Seçim senesi sebebiyle bu desteklerde kalem artışı gözlemlenirken, gün gün yapılan açıklamalar da her kesime yeni destekler duyuruluyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 08:35
Lise öğrencilerine yeni destek! 1500 TL eğitim desteği tek imzaya verilecek

Devlet tarafından dar gelirli bireye sunulan birçok destek bulunuyor. Bu destekler arasında öğrenciye sağlanan destekler, okul hayatında eşitliği ve adalet sağlamayı, öğrenciyi motive etmek amacıyla sağlanıyor. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli onayı alınan hanelere desteklerini sürdürürken, belediyeler de tek başvuru yapan kendi sınırları içerisinde yaşayan hane ya da bireye özel olarak destek ödemesi yapabiliyor. Seçim senesi sebebiyle bu desteklerde kalem artışı gözlemlenirken, gün gün yapılan açıklamalar da her kesime yeni destekler duyuruluyor.

BELEDİYE DESTEKLERİ

Belediye desteklerine başvuru yapmak için kaymakamlıklara gitmek yeterli oluyor. Kişisel bazda destek almak için kimlikler yeterli olmakta iken hanesel destekler için bir çok belge istenebiliyor. Dar gelirli hanelerde yaşayan öğrencilere de bir çok destek sağlanıyor. Özel okul ihtiyaçlarının karşılanması ve derslerine daha iyi odaklanılması adına okuyan öğrenciye destek için başvuruların belediye belediye devam ettiği belirtiliyor.

TL

SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖĞRENCİ DESTEĞİ

Geçtiğimiz gün Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Yatırmacı tarafından verilen yeni destek müjdesinde belediye sınırları içerisinde yaşayan ve lise son sınıf olup da sınava girecek öğrencilere 1500 TL destek verileceği belirtildi. Öğrenciye sağlanacak olan destek ile alakalı söz konusu açıklama ve başvuru detayları, Selçuklu Belediyesi resmi internet sayfasında yer alıyor. Konu ile alakalı olarak Başkan Pekyatırmacı, 12. sınıf öğrencileri için sağlanacak olan desteğin başvuru şartları ve detaylarının belediyenin resmi sitesinde yer aldığını belirtti.

Ülke geneli bu şekilde okuyan öğrenciye sağlanan destekler mevcut. Bu destekler arasında en çok dikkat çekenler ise ortaokuldan liseye- yada liseden üniversiteye geçecek olan öğrencilere sağlanacak destekler olarak dikkat çekiyor.

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