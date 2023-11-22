KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek

Devlet tarafından üniversite öğrencilerine karşılıksız destek ödemeleri tam sürat devam ediyor. Devlet öğrencinin okul masraflarının karşılanması kapsamında burs ödemeleri sunarken, öğrencinin okul hayatı boyunca adaptasyonunun bozulmaması hedefleniyor. Devlet ile birlikte kimi belediyeler de öğrencilere yönelik burs ödemesi imkanı sunuyor. Belediye sınırları içerisinde yaşayan, ikameti de bu sınırlar içinde olan öğrenciye sunulan desteklere belediye bursları adı veriliyor ve binlerce öğrenci her sene düzenli olarak bu burs ödemelerini alabiliyor. 2023 2024 eğitim öğretim yılı Ekim ayı itibari ile başlamışken bir çok belediye de öğrencilere yardım programlarını başlatmış bulunuyor. Hükümetin sağladığı burslara dahil olan öğrencinin de faydalanabileceği belediye bursları, okulların açılması ile başvurulara açılmışken bir açıklama da Burhaniye Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor







BURHANİYE BELEDİYE BURSU

Burhaniye Belediyesine bağlı bir adreste ikamet eden üniversite öğrencilerinin faydalanacağı destek ödemeleri ile alakalı olarak belediyeni resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapılmış bulunuyor. Yapılan açıklama kapsamında başvuruların başladığı belirtilmiş bulunuyor.

KYK burs sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Ve özellikle de ilk defa burs ödemesi alacak öğrenciye yapılacak olan toplu ödemeler dikkatle takip edilmekte. Bu kapsamda gözler KYK'nın yapacağı açıklamaya çevrilmiş bulunuyor. 2023-2024 öğretim yılında KYK burslarına zam geldiği müjdesi geçtiğimiz haftalarda açıklanmış ve öğrencinin statüsüne göre 2 bin lira ile 6 bin lira arasında aylık verileceği belirtilmişti. Bu açıklamalara istinaden belediyelerin de açıklamaları süre geliyor.

BELEDİYE BURSLARI

Burhaniye Belediyesi tarafından son dakika yapılan duyuruda her ay toplam 250 öğrenciye 1000 TL burs ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. İlk 2021 yılında 400 TL olarak başlayan burs ödemeleri 2023 yılı itibari ile 1000 TL olarak ödenecek. 10 ay boyunca ödenecek olan burs için belediyenin ayırdığı bütçe ise 2.5 milyon olduğu belirtiliyor. Başvurular ise belediye hizmet binasından bizzat sağlanıyor.