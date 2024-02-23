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Emekli maaşı yetmeyen emekliye ek destek! Su faturalarını belediyeler ödeyecek

Emekliye kira desteği, sosyal yardım desteği, ısınma desteği, et desteği gibi bir çok yardım söz konusu iken son yapılan açıklama da toplu taşıma indirimi olarak gündeme çıktı. Öte yandan su faturaları konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 21:30
Emekli maaşı yetmeyen emekliye ek destek! Su faturalarını belediyeler ödeyecek

2024 yılının emekli yılı olacağı açıklamasının yapılması akabinde özellikle de seçimler öncesinde emekliye yönelik bir çok destek açıklanmaya devam ediyor. Emekliye kira desteği, sosyal yardım desteği, ısınma desteği, et desteği gibi bir çok yardım söz konusu iken son yapılan açıklama da toplu taşıma indirimi olarak gündeme çıktı. Öte yandan su faturaları konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Hükümet tarafından emekliye yapılan zam sonrasında, bayram ikramiyelerine de zam yapılması, 2024 yılı zamlarının başlangıcı olarak nitelendirilirken özellikle de yılın ikinci yarısına kadar emekliyi yeni zamlar bekliyor yorumlarının da yapılmasına mahal vermekte. Bu kapsamda hükümet tarafından emekliye sağlanan desteklere istinaden bir çok destek de belediyeler tarafından açıklamaya devam ediyor. Aylık sosyal yardımların, hane desteklerinin yanı sıra bir belediyeden toplu ulaşımın bedava olacağı belirtildi. Söz konusu belediye emekli olan tüm bireylerin toplu ulaşımdan bedava faydalanabileceğini belirtti.

TL

EMEKLİYE TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ

Son zamanlarda emeklilere destek konusunda yerel yönetimlerin payının büyük olduğu aşikar ortada. Bahsi geçen desteklerin kapsam sayısı genişleyerek artmaya devam ediyor. Son olarak Karabük Belediyesi yetkilileri tarafından alınan kararda emekiye özel bedava ulaşım hizmetinin başlayacağı belirtildi. Akaryakıt fiyatlarının git gide zamlandığı şu günlerde alınan bu karar emekliyi mutlu edeceğe benziyor.

EMEKLİYE FATURA DESTEĞİ

Emekliye yönelik çalışmalarına devam eden Karabük Belediyesi ulaşım desteğinin yanı sıra su faturası desteği de sağlayacak. Başvuran emekliye su faturalarında belli oranlarda indirim uygulanacağı açıklaması yapılırken, emekli için başvuru şartları da oluşturulmuş bulunuyor.

Karabük Belediyesi sınırlarında yaşayan tüm emekliler emeklilk belgesi ve ikamet belgeleri ile birlikte belediyeye giderek başvuru yapabilecek. Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi ya da Sosyal Yaşam Merkezlerinden başvurular tamamlanabilecek.

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