Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

Emekliye zam uygulamasında zam oranı için çalışmalar tamamlandı. Emekliye 2 kere zam düzenlenmesi neticesinde zam memur maaş zammı ile eşitlenerek yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu zam akabinde gözler emekli ikramiyelerine çevrilirken, geçtiğimiz sene 2 bin lira olarak ödenen bu rakamın kallavi bir şekilde artacağı tahmin ediliyor.

Emekli bayram ikramiyesinin belirlenmesi için birçok formül ortaya atılmış ve hesaplamalar yapılmış bulunuyor. Yapılan emekli ikramiyesi zammı sonrasında devreye promosyon kampanyaları dahil edilerek emekliye Şubat ayı içerisinde ek gelir imkanları devam ediyor. 4A ve 4b'li emekliye kapsayan kampanyalar 2024 yılında emeklinin cebine ek getiri imkanı sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda ikramiye konusunun değerlendirilmeye alınacağı belirtilmişti. 4A ve 4C emeklilerini ilgilendiren emekli ikramiyesi neticesinde birçok rakam açıklanmış bulunuyor. Yapılan hesaplamalarda ise emekli ikramiyesinin katbekat artacağı tahmin ediliyor.





2024 YILINDA ÇİFT İKRAMİYE HESABI

Geçtiğimiz seneden beri 2 milyondan fazla eyt'li emekli olmuştu. Şubat ayında imzalanan ve Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası sonrasında emekli olmak adına çalışmalarını devam ettiren birçok emekli mevcut. 500.000'e yakın adayın emekli olacağı konuşulurken Bayram ikramiyesine hak sahibi olunması adına emeklilik dilekçesi tarihi faktör açıklandı. Önümüzdeki ayın son gününe kadar emeklilik başvurusu yapan bireyin bu sene çift ikramiyeye alacağı biliniyor. Ancak Nisan ayı itibariyle yapılan başvurularda emekli ikramiyesi almaya kazanılamayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

İlk bayram ikramiyesi nisan ayında emeklinin cebine girecek. 2000 lira olarak ödeme ikramiye tutarı Ocak ayındaki emekli zammının yansıtılması durumunda 3.000 liraya çıkartılacak iken Cumhuriyet ikramiyesi olarak işlenmesi durumunda ise 5000 lira yükseltilecek. Bu iki zammın uygulanması durumunda emeklinin cebine 2 ikramiye toplamında 6.000 ya da 10.000 TL ikramiye ödemesi gelecek. Geçtiğimiz seneden beri Yeni emekli olan birey sayısı 2 milyonun öderken yaklaşık olarak 500.000 kişinin daha yeni emekli olacağı tahmin ediliyor. Yeni eyt'li olacak olan birey iki ikramiyeden yararlanma hakkı için acele etmesi gerekiyor. Yapılan hesaplamalarda ya sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alınacak iken iki bayram ikramiyesi ya da hiç ikramiye alamama formülleri de bulunuyor.





Yasalara göre ikramiyeden faydalanmak için bayramın bulunduğu ayda başvuruların tamamlanmış olması ve bu maaşın bağlanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda 10 Nisan'a denk bayram öncesinde 31 Mart'a kadar emekli olanlar bu haktan faydalanabiliyor. Mayıs ayı sonuna kadar emekli olma hakkını tamamlayamayan vatandaş ise ikramiye ödemesinden faydalanamıyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTTI MI?

Emekli maaşlarının artması ile birlikte emeklinin cebine ek olarak gelecek olan promosyonlarında artacağı tahmin ediliyor. Banka promosyonlarının da zamlara oranla artacağı ve güncelleneceği tahminleri sonrasında emeklinin cebine girecek olan tek ödemeler de artacak. Emekli maaş alacağı bankaya kendi seçiyor. Bu kapsamda ek koşul olmadan tercih edecekleri bankadan 3 sene boyunca taahhüt vermeleri durumunda bankanın belirlediği tutarda promosyon ödemesi alabiliyor.





Bankaların sunduğu yüksek promosyon tutarları da dikkat çekiyor. Bankaların güncel emeklilik promosyon miktarları da gerek emekliye gerekse de emekli adayı tarafından araştırılıyor. Garanti Bankası 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu ödemesi yaparken, Akbank bu tutarı 10.000 lira olarak güncellemiş bulunuyor. ING Bank'ta kampanya hariç 10.000 TL emekli ikramiyesi ödüyor. İş Bankası 7500 liraya kadar ödeme sağlarken, Denizbank bu tutarı 5000 lira olarak açıklamış bulunuyor. Bankaların sunduğu bu promosyon kampanyalarına ek olarak birçok ek promosyon kampanyaları da yer alıyor Bu kapsamda emeklinin cebine 15.000 TL'den fazla promosyon ödemesi girebiliyor.

