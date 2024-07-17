Emekli zammı sonrası düzenleme! Artık 9.375 TL- 7.500 TL- 6 bin 250 TL alacaklar

Geçtiğimiz gün emekli maaşları nihayetinde kesinleşti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak açıklanırken bu kapsamda emekliye yüzde 24.73 oranında zamma onay verildi. Bütçe gereği emekli refah payı ödemesi alamayacak iken emeklinin yanı sıra milyonlarca bireyi de yakından ilgilendiren gelişmelere imzalar atıldı. Hükümetin, en düşük emekli maaşına yönelik gerçekleştirdiği %25'lik zam, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. Alınan zam kararının emeklinin haricinde 4 milyona yakın bireyi de etkieyeceği belirtildi. Geçtiğimiz gün imzaların atıldığı yeni düzenleme akabinde dul ve yetimlerin maaşlarında da artış yapılacağı ortaya çıktı.

Alınan kararlar doğrultusunda yeni yasayla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilirken,imzaların atıldığı bu değişiklik yılın ilk yarısında 8.018 lira ve altında maaş alan emekliyi kapsayacak. Öte yandan 8 bin 18 ile 10 bin lira arasında gelir elde eden yaklaşık 1.9 milyon kişi de bu düzenlemeden farklı miktarlarda faydalanacak. Emeklinin primine göre maaşlarında artış yaşanacak. Böylece, emeklilerin aylık ödemeleri ortalama 2 bin 500 lira artacak.





ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞLARI

Emekli maaşlarına oranla her ay maaş alan dul ve yetimler de bu kapsamlı düzenlemeden büyük oranda faydalanacak. Bilindiği üzere dul ve yetim aylıkları yüzde 75, 50 ve 25 oranlarında ödenmekte. Örneğin, ölüm aylığı oranı %75 olan bir dulun aylığı 7 bin 500 liradan 9 bin 375 liraya, %50 olan bir yetimin aylığı ise 5 bin liradan 6 bin 250 liraya çıkacak.



Ölen eşinin emekli maaşı 10.000 TL olan bir DUL maaşı alan bireyin maaşı:

Zam öncesi: 7.500 TL

Zam sonrası: 9.375 TL (%25 zam) ödenecek.

Anne veya babasını kaybeden bir yetim için ise hesaplamada:

Ölen ebeveynin emekli maaşı 8.000 TL ise;

Zam öncesi: 6.000 TL

Zam sonrası: 7.500 TL (%25 zam) lı ödemesini Temmuz ayında alacak.





,DUL VE YETİM MAAŞLARI NE ZAMAN ZAMLI ÖDENECEK

Dün alınan karar doğrultusunda yasanın TBMM'ye sunulması süreci işleyecek. Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete yayınlanması akabinde dul ve yetimler zamlı ödeme farklarını alacak.