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Emeklilik reformu devrede: 1991-2008 arasındaki SGK'lılara emeklilik müjdesi! Başvuru Yolu Açıldı

Emeklilik reformu ile alakalı gelişmeler mevcut. Erken emeklilik sistemi devreye giriyor. işte detaylar...

Yayın Tarihi: 30.04.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:58
Emeklilik reformu devrede: 1991-2008 arasındaki SGK'lılara emeklilik müjdesi! Başvuru Yolu Açıldı

2024 emekli yılı senesi olması sebebiyle gerek emekli gerekse de emekli olma hayali kuran vatandaş kendisi için sunulacak olan programları yakından takip ediyor. Ülkemizde emekli olmak için bir çok şart gerekliliği mevcut iken erken emeklilik hayali kurmak oldukça yaygınlaşmış bulunuyor. Özellikle de son zamanlarda artan maliyetler, bu hayale daha yakın ulaşılmasını sağlayacak programların devreye girmesi konusunda öncülük etmesini düşündürüyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan emeklilik reformu yasasının devreye girmesi ile birlikte erken emekli olmak isteyen bireyin hayaline bir adım daha yanaşacağı tahmin ediliyor. Çalışanlara büyük bir esneklik getirmesi planlanan emeklilik reformu maddeleri ile birlikte erken emeklilik kapılarının sonuna kadar açılacağı tahmin ediliyor. Emekli olacak bireyin kendi imkanlarına göre emeklilik sürecini belirleyeceği emeklilik reformunda 1991-2016 arası SGK girişi olan birey avantajlı çıkacağa benziyor. Ancak, erken emekliliğin önünde hala bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, kişinin doğum yılına ve prim ödeme gün sayısına göre değişiyor.

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KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMALARI

1990-1991 yılı girişi olan kadınlar;  20 yıl hizmet süresi ve 5450 gün prim gününe 47 yaşında emeklilik hakkı kazanabiliyor. 

1991-1992 yılı SGK girişi olanlar 20 yıl hizmet süresi ve 5525 gün prim ödemesine 48 yaşında emekli olma imkanına sahip iken 

1999-2008 yılı sigorta girişi olanlar  7000 gün prim ile 58 yaşında emekli olmak hakkından faydalanabiliyor. 

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ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

1991-1992 YILI SGK girişi olanlar 5600 gün prim ile 53 yaşında emekli olacak iken

1999-2008 yılı girişi olanlar da 7000 gün prim ile 60 yaşında emekli olabiliyor. 

KADEMELİ EMEKLİLİK 

 Türkiye'de emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısını kademeli olarak artıran bir sistem olarak bilinen kademeli emeklilik sisteminden faydalanılması durumunda emekli maaşlarının normal maaşların altında seyredeceği biliniyor. 


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