Emeklilik reformu devreye giriyor! 3.5 yıl şartına erken emeklilik hakkı doğdu

Ev hanımlarının emekli olması adına başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz haftalarda çalışmaların süregeldiği açıklamasına istinaden bir çok gelişme de oluşturulmaya başlamış bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ev kadınlarına erken emeklilik hakkı sağlayacak ve prim desteğini sağlanacağı düzenlemenin bitmek üzere olduğunu müjdelemişti. Bu sayede ev hanımlarına üçte bir prim desteği verileceği belirtilirken isteğe bağlı sigortalı olunması durumunda da aynı prim desteğinin devreye sokulacağı açıklaması yapıldı

Senelerce mevcut iş yerinde çalışan ve primleri işveren tarafından karşılanan, belirli şartları taşınması akabinde emekli olan birey gibi ev hanımları da kendi üzerinden emekli olabilecek. Bu kapsamda devreye giren isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilme hakkı kadınlara sağlanacak iken devletin de üçte bir oranında destek sağlayacağı açıklanmıştı.





Ev hanımlarına prim desteği

Ev hanımlarına bağlanacak olan emeklilik desteği ile birlikte sigorta hakkı üzerine açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan konu ile alakalı çalışmaların başladığını belirtti. Prim desteği üzerine bir sistem kurduklarını belirten Işıkhan, konu ile alakalı olarak zamanı gelince kadın örgütlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından fikir mahiyetinde destek alacaklarını açıkladı. Çalışmaların süre geldiğini belirten bakan; uzun bir çalışma olduğunu belirterek orta vadede uygulamaya sokulacağını da sözlerine ekledi.

Ev hanımları belirlenen şartlarda sigorta sistemine dahil olması akabinde emekli olabiliyor. Mevcut tasarı ile birlikte primin üçte biri devlet tarafından karşılanıyor. Sağlanan bu destek asgari ücrete göre değişkenlik göstereceği de biliniyor.





İsteğe bağlı sigorta şartları

Ev hanımları isteğe bağlı sigortaya başvurarak sigortalı olunması akabinde şartları tamamlamaları ile birlikte emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta başlangıcı için başvuru şartları şu şekilde;

18 yaşından büyük olan ve başka yerde çalışmaya kadın isteğe bağlı sigorta başvurusu yapabiliyor. Öte yandan el sanatları ya da kendi imkanları ile üretim yapması halinde satış yapması durumunda da sigorta şartlarını karşılayabiliyor. Başvuru şartları arasında gelir vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınması sonrasında isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile başvuru yapılabiliyor. Primlerin belirlenme şekli ise el işi yapan kadınlarda kazancın yüzde 32'si oranında prim ödemesi yapılıyor. Bu yüzde 32'lik primin %20'si malullük ve ölüm sigortası %12'si ise sağlık sigortası kısmını karşılayabiliyor.

Ev kadınlara ne zaman emekli olabilecek

İsteğe bağlı sigortalılık da kadınlar bağ-kur kapsamında 9.000 gün prim ödemesi sonrasında emekli olabiliyor. Emeklilik reformu için çalışmalar da devam ederken ev hanımlarının emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmaları şartı bulunuyor. Ancak 7.200 gün ile emekli olma şartı Kadının emekli olmadan son üç buçuk yıl öncesinde bir iş yerinde çalışmış olması şartı ile sağlanabiliyor