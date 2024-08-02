Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Emekli maaşlarının erimeye devam ettiği şu günlerde hükümet tarafından bir çok düzenleme devreye girmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda emeklinin hak sahibi olacağı çift maaş hakkının yanı sıra çift promosyon müjdeleri de veriliyor. Ancak, gerek çift maaş gerekse de çift promosyon hakkı olan emekli bu süreç ile alakalı bilgi sahibi değil iken başvuru süreci ile alakalı detaylar haberimizde yer alıyor.

Emekli maaşlarına yapılan zam ile birlikte emekli promosyon ödemelerinde de güncellmeye gidildi. Hal bu iken artan promosyon aralığına göre ödemelerde de artış gözlemlendi. Bu durumdan ise en çok ödeme alan kesim çift maaş alan emekli kesmi olarak biliniyor. Emekliler, belirli koşulları sağlamaları akabinde çift maaş almak hakkına sahip olacak. Bir süredir devam eden bu uygulama ile alakalı olarak SGK'dan yapılan duyuruda bir sigortalı vefat etmesi durumunda , sigortalının eşine belirli bir oran üzerinden aylık bağlandığı belirtilmiş bulunmaktadır. Vefat eden kişinin eşinin çalışmaması durumunda hayatını kaybeden fsigortalının maaşının yüzde 75'i tutarında maaş bağlanmaktadır. Çalışıyor ya da emekli ise bu oran yüzde 50'yetekabül edecektir. Bu durum, emeklilere boşanma ya da vefat sonrası maddi bir destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

VEFAT EDEN SİGORTALININ EŞİNE İKİNCİ MAAŞ

Alınan kararlar doğrultusunda bir süredir vefat eden eşin maaşı geride kalan eşe bağlanmakta. Ancak Vefat eden sigortalıların yakınlarına aylık bağlanabilmesi için bazı şartlar da yer almaktadır. En az 1,800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin tamamlanmış olma şartı bulunurken, en az 900 prim günü ödenmiş olması zorunluluğu mevcuttur.

ÇİFT MAAŞ ALANA ÇİFT PROMOSYON

Çift maaş alan emekli, açıklanan mevzuatlar gereğince bankalardan çift promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. maaş tutarlarına göre 24 bin liraya kadar çıkanemekli promosyonu imkanından 2 kere faydalanan emekli iki farklı bankadan maaş alabiliyor ya da Aynı bankadan iki maaş alabiliyor. Her iki durumda da emekli promosyonuna hak sahibi olunabiliyor. Yapılan hesaplamada kendinden 15 bin lira maaş alan kişi, eşinden 9500 TL maaş alması durumunda en az 12.000 TL- 15.000 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor.

ÇİFT PROMOSYONDA DİKKAT EDİLECEKLER

çift promosyon ödemesine hak sahibi olan emekli, aynı ya da farklı bankalar üzerinden maaşlarını alıyor olabilir. Ayrı bankalardan maaş alınması farklı promosyon ödemesi ile tutarda artışa mahal verebilmekte. Aynı banka üzerinden de maaş alınabilmektedir. Bu sayede maaşlar aynı yer üzerinden çekilebilmekte ve promosyon ödemelerinden de bankanın belirlediği tutarlardan destek sağlanmaktadır.