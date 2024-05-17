Emekliye kapanan kapılar aralandı! Bakan Işıkhan sabah 10.00'da açıkladı

En son Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliye Temmuz ayında yeni bir zam yapılacak. Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala, Haziran ayının başında açıklanacak olan enflasyon oranından sonra maaşların belirlenmesi adına tek bir veri kalacak. Temmuz ayı başında açıklanacak olan enflasyon ile 6 aylık veri açıklanması tamamlanacak iken, belirlenen rakam emeklinin taban zam oranı olarak şekillenecek. Hal bu iken emekli, enflasyona refah payı zammının eklenip eklenmeyeceği konusunda açıklamaları yakından takip ediyor. Maaşların enflasyondan korunmasını sağlayan enflasyon zammına ek olarak refah payı zammı da alım gücünü arttıracak iken alım gücünün artması adına artı zam yapılıp yapılmayacağı da Temmuz da şekillenecek.

Temmuz'da emekliye yapılacak olan zamlar ile alakalı spekülasyonlar devam ediyor. En net açıklamanın Bakan Işıkhan tarafından yapılması beklenirken, sabah saatlerinde bakandan gelen açıklama emekliyi heveslendireceğe benziyor. Seyyanen zam beklentisi bütçe koşulları sebebiyle kabul olmayan emekliye refah payı zammı konusunda yeşil ışık yakılmış bulunuyor.





ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan asgari ücret konusunda kapıları net olarak kapattı. Bakan Işıkhan, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna, ekonomik verilerin olumlu yönde ilerlediğini ve ek zam ihtiyacının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

EMEKLİYE YEŞİL IŞIK

Ancak emekliler için durum biraz daha farklı. Emekli maaşlarına yapılacak ekstra refah payı zammı konusunda ise Bakan, kesin bir kapı kapatmadı. “Her şey için çok erken, Temmuz ayını bekleyelim” diyerek, bu konunun henüz erken olduğunu ve zamanı geldiğinde değerlendirileceğini ifade etti.





EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam konusunda değerlendirmeler devam ediyor. Mevcut enflasyon ile birlikte emekliye yüzde 25 enflasyon zammının yapılması bekleniyor. Eğer bu zam gerçekleşirse ve ek bir refah payı zammı yapılmazsa, taban maaşı 8 bin TL civarında olan emeklilerin maaşları 10 bin TL seviyesinde kalacak. Ekonomistler ise, emekli maaşlarının 12 bin 500 TL veya 13 bin TL civarında olmasını öngörüyorlar.

Emekliye ek zam konusunun Haziran ayının sonunda görüşülmeye başlayacağı ve müjdenin Temmuz ayında verileceği ön görülüyor