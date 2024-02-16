Emekliye oh çektiren 10.000 TL ödeme müjdesi! Şubeye gitmeye gerek bile yok

Garanti BBVA, emeklilere yönelik önemli bir kampanya ile dikkat çekiyor. Banka, maaşlarını Garanti BBVA'dan alan emeklilere özel olarak 8.500 TL değerinde bir "hoş geldin paketi" sunacak. Sadece bu kadarıyla da yetinmeyen banka, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyanlara ekstra 1.500 TL bonus sağlayacak. Toplamda 10.000 TL'ye kadar avantaj sunacak bu promosyon, emekliler arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Garanti BBVA'nın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu özel kampanya 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Emekli maaşlarını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunulacak. Ayrıca, kredi kartıyla yapılacak 500 TL tutarındaki harcamaya ek olarak toplamda 1.000 TL bonus fırsatı da emeklilere sunulacak. Bu avantajlardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 29 Şubat olarak belirlendi, bu nedenle bu fırsatları kaçırmamak adına hemen başvuru yapmak önemli.





Garanti BBVA'nın Emekli Promosyon Kampanyası, 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olup, banka koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ile birlikte kredi kartı harcamalarına ek olarak 1.000 TL bonus fırsatından yararlanabilirler. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıyan emekliler, 500 TL ve üzeri harcamalarına ek olarak 1.500 TL ek bonus kazanma şansına sahiptirler. Bu özel fırsatları değerlendirmek için hemen Garanti BBVA'ya başvurabilirsiniz.