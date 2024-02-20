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Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

2024 yılında özellikle seçim senesi olması sebebiyle bir çok emekli desteği açıklamaları yapılırken, bunlar arasında sosyal destekler ve ek ödemeler mevcut.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:28
Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

2024 yılı Ocak ayının gelmesini en çok emekli kesim istememekteydi. Tüm hizmetlere, ihtiyaç olunan ürünlere yapılan zamlar vatandaşın cebini zorlarken, özellikle de emekli kesimin maaşları da bu artışlar karşısında erimeye devam edecek gibi duruyor. Emekli maaşlarına yapılan zam akabinde en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olarak ödeneceği yasa mecliste onay alması akabinde zamlı maaşlar hesaplara aktarılırken, Şubat maaşları ilk defa zamlı olarak hesaplara aktarılmaya başlandı. 2024 yılında özellikle seçim senesi olması sebebiyle bir çok emekli desteği açıklamaları yapılırken, bunlar arasında sosyal destekler ve ek ödemeler mevcut.

EMEKLİYE SAĞLIK DESTEĞİ

Emekli ile alakalı meclise de taşınan bazı talepler mevcut. Bu talepler emeklinin hakkını korumak ve refahını arttırmak amacını güderken, kimi tekliflerde de emeklinin cebini çıkan ek masraflardan korumaya yönelik olarak sağlanabiliyor. Sunulan tasarının meclis tarafından onay alması durumunda milyonlarca emeklinin ek olarak her ay ödediği masraftan kurtulması sağlanacak. 

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından geçtiğimiz gün sunulan kanun teklifi, emeklinin neredeyse her ay ödediği masrafları ortadan kaldıracak gelişme olarak ön görülüyor. Sunulan teklifte her ay emeklinin cebinden çıkan sağlık gider ve masraflarının bedava olması talebi sunulmuş bulunuyor.

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini sunan Tanal, hayat koşulları karşısında emeklinin bir de sağlık masrafları ile yorulduğunu belirtirken, bu kapsamda kanun teklifinin sunulmasının hasıl olduğunu açıkladı. Sunulan teklifte emeklinin sağlık giderlerinin sıfıra indirgenmesi ve ek olarak ödenen ilaç katkı paylarının da ortadan kaldırılması talep edildi.

EMEKLİYE BEDAVA OLABİLİR

Emekli için sunulan bu yasa teklifinin onay alması durumunda emekliye özel olarak hastane masrafı ve ilaç katkı payları sıfırlanacak.

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