Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Temmuz ayında enflasyon zammı alan emekli için Ocak 2025 zammı merakla bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında başlayacak olan süreçte emekli maaş zammına istinaden memur ve asgari ücret zammı da şekillenecek. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den daha da yükseltileceği yönündeki beklentiler devam ederken, hükümetin emeklinin alım gücünü arttırmak adına var gücü ile çalıştığı da gözler önüne seriliyor.

hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapacağı düzenlemelerde emekliye enflasyona ek zamların gündemde olabileceği hatta taban maaş zammının yapılacağı da uzmanlar tarafından iddia ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillenen zam senaryoları, emeklilerin geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre taban maaşın 14.180 TL'ye çıkacağı ön görülürken, yıllık enflasyonun yüzde 41.5'e ulaşması durumunda bu rakamın 17.687 TL'ye kadar yükselebileceği de belirtiliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI

En son zammını Temmuz ayında alan emekli, sadece enflasyon zammına hak kazanırken, Ocak ayındaki ana zamda refah payının da devreye girebileceği tahminleri sunuluyor. Uzmanların hesaplamalarında yüzde 20'lik bir refah payı uygulanırsa, en düşük emekli maaşı 15.000 TL'ye ulaşabileceği ve bu oranın yüzde 25'e çıkması durumunda da, maaşların 15.625 TL olacağı belirtiliyor.

EMEKLİ KÖK MAAŞI DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni taban maaşın belirlenmesiyle birlikte kök maaşlar da yeniden hesaplanacağı tahmin ediliyor. Şu an 10.000 TL kök maaşı olan bir emekliye 12.500 TL ödeme yapılırken, yeni taban maaşın 15.000 TL'ye yükselmesi durumunda, kök maaşı düşük olan emeklilere fark ödemesi yapılacağı biliniyor.

Emeklinin yaşam standartını yükseltecek ve enflasyon karşısında sadece ezilmesinin önüne geçmek değil alım gücünün de arttırılması hedefi ile oran belirleme çalışmalarının ivedilikle yapılacağı açıklanmış bulunuyor.



