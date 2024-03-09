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Evine fatura gelenlere 200 TL para iadesi! 31 Mart'a kadar süre verildi

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek, elektrik, su, doğalgaz faturası ödeyen herkesi 200 TL'ye varan hediye ile ödüllendiriyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:36
Evine fatura gelenlere 200 TL para iadesi! 31 Mart'a kadar süre verildi

Kuveyt Türk Bankası'ndan Müşterilere Özel Fatura Kampanyası! 200 TL Hediyenin Sahibi Olun!

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalara abone olan herkesi düşünen banka, özel bir promosyon düzenleyerek müşterilerine çeşitli hediyeler sunuyor. 1 Ocak 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile fatura ödeyen herkes, 200 TL'ye varan hediye şansını yakalıyor.

Kuveyt Türk Mobil İle Kazanın!

Kuveyt Türk Bankası'nın açıklamasına göre, kampanya kapsamında müşteriler, Kuveyt Türk Mobil uygulamasını kullanarak ve 1 Ocak 2023'ten sonra müşteri olarak kayıt yaptıranlar, belirlenen tarihler arasında fatura talimatı vererek özel hediyelerin sahibi olabilirler. Bu avantajlı kampanya ile 200 TL'ye varan hediye, Kuveyt Türk Mobil uygulaması kullanıcılarını bekliyor.

fatura

Katılım Koşulları ve Sınırlı Kontenjan: Acele Edin!

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı koşullar bulunuyor. Kampanya, sadece Kuveyt Türk Mobil kullanıcıları için geçerlidir. 1 Ocak 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında en az 1, en fazla 4 adet fatura talimatı verilmesi ve bu talimatların otomatik ödenmesi gerekmektedir. Ancak, kampanya kontenjanı 20.000 kişi ile sınırlı olduğu için, müşterilerin acele etmeleri ve fırsatı kaçırmamaları önemlidir.

Diğer Kampanyalarla Birleştirilemez: Sadece Bu Kampanyada Geçerli Özel Teklif!

Kuveyt Türk Bankası'nın bu özel fatura kampanyası, diğer kampanyalarla birleştirilemez. Bu nedenle, müşterilere sunulan özel teklif, yalnızca belirtilen tarihler arasında geçerlidir. Bu fırsatı kaçırmamak için müşterilerin kampanya detaylarını inceleyerek hemen başvuruda bulunmaları önerilir. Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine sunduğu bu avantajlı kampanya ile faturalarını ödeyenleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

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