Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yeni evli çiftlere yönelik evlilik nafakası ödeneğinin artırıldığı bildirildi. Peki evlilik nafakası tutarı ne kadardı? Evlilik desteğine kimler başvurabilir? Başvuru detayları haberimizde..

İBB evlilik desteği ücreti ne kadar?

İBB, yeni evlilere sağladığı "evlilik desteği" miktarını yüzde 115 artırdı. Bu kapsamda "Evlilik Desteği" paketi 7.000TL'den 15.000TL'ye çıkarıldı.

Nasıl başvurulur?

"Evlilik desteği" başvurusu için Alo 153 Çözüm Merkezini, İstanbul Senin Uygulamasını veya Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanallarından birini tercih edebilirsiniz.





BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak

İstanbul'da yaşıyor olmak

Her çift 18 yaşından büyük olmalıdır

"Evli" dışındaki medeni durum belgesi

Birden fazla evlilik ödeneğine başvurulmamış olunması

Evlilik tarihi başvuru tarihi itibariyle 90 gün içinde olmalıdır.

"Değerlendirme süreci"

Başvurular, başvuranın gelir durumuna göre değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin kadın veya erkek olması fark etmez, başvuru sahibinin kadın olması halinde maddi yardım yapılacaktır.

Başvuru sırasında eşlerden yalnızca birinin İstanbul'da ikamet etmesi yeterlidir. İstanbul'da yaşıyorsanız başvurabilirsiniz. Doküman yönetimi başvuru sahiplerinin sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

Maddi destek, resmi nikahın ardından kadının banka hesabına aktarılacak.

Evlendikten sonra her iki tarafın da İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.