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Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Son günlerde bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan artışlar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:30
Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Merkez Bankası tarafından ay ay düzenlenen toplantı ve akabinde yapılan açıklamalar kapsamında 2023 Haziran sonrası politika faizlerindeki artışlar hız kazanmıştı. Bu artışlar özellikle de mevduatları etkilerken, bu durum getirilerin de katlanmasını sağlamıştı.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasını sürdürmesiyle birlikte, bankalar da rekabet ortamına dahil olan faiz oranlarıyla yatırımcıları çekme konusunda adeta savaşıyor. Özellikle 500 bin TL yatırımı olan yatırımcı, hangi bankanın en fazla faiz verdiğini araştırmaya devam ederken, işte banka banka Eylül ayı mevduat faiz getirileri aşağıda yer alıyor.  


MEVDUAT FAİZLERİ ARTIYOR MU 

2023 yılı ortalarından bu yana hareketli seyrine devam eden mevduat faizleri, yatırımcının gönlünü çelmeye devam edeceğe benziyor. Türkiye genelinde birçok banka, faiz oranlarını rekor seviyelere yükseltmiş durumda bulunuyor. 1 aya kadar olan vade için faiz oranı %53.94’e kadar çıkarken, 3 ay için bu oran %59.33 gibi dikkat çekici rakamlara ulaşabiliyor. Yatırımının değer kazanması adına uzun vadeleri tercih eden yatırımcı 6 aylık vadeli mevduattan %51.52 ve 1 yıllık vadelerde %54.15 oranını alıyor.  

Şu an 500 bin TL'sini 32 gün vadeye yatıran bir kişi, bu vade sonunda yaklaşık 22 bin 475 TL net faiz getirisi elde edebiliyor. 1 milyon TL yatıran bir yatırımcı ise 44 bin 950 TL kazanıyor. Hal bu iken yatırımcı Eylül ayında da yatırım için en çok mevduatları tercih edeceğe benziyor. 

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar


500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ 


·        Alternatif Bank: %53 faiz oranıyla 21.431,69 TL net kazanç, toplam tutar: 521.431,69 TL. 

·        Fibabank: %52 faiz oranıyla 21.027,32 TL net kazanç, toplam tutar: 521.027,32 TL. 

·        ODEA: %51 faiz oranıyla 20.622,95 TL net kazanç, toplam tutar: 520.622,95 TL. 

·        N Kolay: %48 faiz oranıyla 19.409,84 TL net kazanç, toplam tutar: 519.409,84 TL. 

·        Garanti: %47 faiz oranıyla 19.005,46 TL net kazanç, toplam tutar: 519.005,46 TL. 

·        Enpara: %54 faiz oranıyla 18.196,72 TL net kazanç, toplam tutar: 518.196,72 TL. 

·        TEB: %53 faiz oranıyla 21.490 TL net kazanç, toplam tutar: 521.490 TL. 

·        Akbank: %50 faiz oranıyla 20.274 TL net kazanç, toplam tutar: 520.274 TL. 

Yatırımcıyı bankalara çeken mevduat hesapları faizleri, yine en güvenilir liman olacağa benziyor. Hem Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikası hem de enflasyon karşısında nakit paralarını korumak isteyen vatandaşların talepleri, bankaların faiz artırımlarına mahal verirken, faizlerin önümüzdeki süreçte de artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.  

 

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